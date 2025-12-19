生前去向曝！25年英文女師「遭高齡逆向夾殺」破臟器亡…倖存兒子慘失語

記者簡榮良／高雄報導

飛來橫禍奪走我媽！高雄三民區中華三路、建國三路口昨（18）日上午9時許，一對母子雙載出門，遭77歲潘姓婦人爆衝逆向撞死。死者身份曝光，53歲丁姓女子是一名25年資深英文補教名師，當時正載著20歲兒子要去上國立大學，半路遇劫，女老師承受最大撞擊力道，被夾在兩車頭之間吐出最後一口氣，全身器官嚴重損傷不治，後座兒子倖存但驚嚇過度至今仍說不出話。丈夫則悲訴，已發生很多類似問題，政府本應該規範這件事。無奈語氣中沒說的是，「究竟要用多少血淚才能停止悲劇？」。

英文補教名師半路遇死劫，承受最大撞擊力道，被夾在兩車頭之間吐出最後一口氣。（圖／翻攝自丁老師臉書、翻攝畫面）

18日上午9時許，一對母子雙載，目的地是兒子念的國立大學，行經三民區中華三路、建國三路口時，遭一名77歲婦人逆向爆衝撞上，直到再撞上另一台車才停下，53歲丁姓女老師慘成夾心動彈不得，在兩個車頭間吐出最後一口氣，失去生命跡象，送醫後因器官嚴重損傷不治。丁女擋下最大衝擊力道，20歲兒子倖存，無法接受媽媽先走一步的事實，「這剝奪感太重」，至今仍說不出話。

撞擊力道之大，人騰空飛起重摔。（圖／翻攝畫面）

53歲丁姓女老師慘成夾心動彈不得，在兩個車頭間吐出最後一口氣，失去生命跡象。（圖／翻攝畫面）

據悉，死者教英文資歷長達25年，桃李滿天下，社群常PO出學生向她反饋考上國立大學喜訊；跟兒子的好感情更是展露無遺，旅遊景點合照編織一家人的回憶，近期還因兒子送貼圖感動萬分；未料，女師無辜遭77歲潘婦撞死。丈夫咬緊牙根悲訴，「高齡駕駛不適合開車，前陣子已發生很多類似問題，政府本應該規範這件事情」。語氣間透露，究竟要用多少血淚才能停止悲劇的無奈。

女老師跟兒子的好感情更是展露無遺，旅遊景點合照編織一家人的回憶，近期還因兒子送貼圖感動萬分。（圖／翻攝自丁老師臉書）

而另一頭肇事的77歲潘婦事發前跟朋友從屏東潮州到三鳳中街採買年貨，停車先倒退撞到後面貨車，她自稱頭暈，又說一時緊張踩錯油門爆衝釀禍，強調「真的不是故意的，這輩子只發生這一次」，已連絡保險公司協助處理賠償事宜。潘婦被依過失致死罪移送高雄地檢署，諭知10萬元交保，詳細案發原因仍有待鑑定釐清。

事的77歲潘婦強調「真的不是故意的，這輩子只發生這一次」，已連絡保險公司協助處理賠償事宜。（圖／翻攝畫面）

