生前吐「跟爸媽說我愛他們」 北市恐攻目擊者：已轉達亡者心願

台北車站、捷運中山站旁誠品19日發生隨機傷人事件，圖為當天晚間7時許消防人員在誠品一樓急救傷者。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，一名當時在現場的民眾於社群平台「threads」分享第一時間的經歷，引發廣泛關注。該名民眾表示，自己因工作關係在中山站附近，下班後原本只是到誠品生活逛街，卻意外目擊事發經過，成為協助傷者的重要目擊者之一。

陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

該名民眾指出，當時在樓層店內，突然有兩名女子衝進來向店員大喊有人持刀，隨即看到人群慌亂往反方向奔逃。一名全身黑衣、手持刀械的男子出現在視線中，沿途攻擊落單的路人，距離現場並不遠。直到對方離開後，受傷的路人倒地，周遭民眾才趕緊上前協助。

廣告 廣告

原PO回憶，自己第一時間脫下外套替傷者止血，同時不斷撥打報案與求救電話，也努力與傷者交談，希望他能保持清醒。等待救護人員到場的過程中，能明顯感受到對方意識逐漸減弱，傷者甚至請她轉達「記得跟我爸媽說，我很愛他們！」，讓原PO不斷鼓勵對方撐下去。

直到救護人員抵達並將傷者送醫後，原PO才驚覺自己雙手沾滿血跡。返家途中，她多次搭錯方向、坐過站，情緒才在捷運車廂內潰堤，意識到自己受到不小驚嚇，也不禁感嘆，若當時身處不同位置，後果可能難以想像。

事後，原PO更新貼文表示，傷者最終仍宣告不治，家屬與同事已與她聯繫，她也依照對方臨終前的請託，協助將那句話轉達給父母，「他直到最後一刻都很努力撐著」。她也感謝外界的關心與鼓勵，並提醒大家出門在外多留意安全，平時多向家人與朋友表達關心，把握當下，不要留下遺憾。

網友看完也回應，「妳做得很好，而且當下妳已經反應很快了，不要自責，妳幫了很大一個忙，超厲害」、「一直滑⋯一直滑看著不同訊息，直到妳這段『記得跟我爸媽說我很愛他們』眼淚開始止不住了⋯」、「妳真的真的很棒了！想給妳一個深深的擁抱！謝謝妳溫暖了這個社會」、「妳要好好照顧自己」。

【看原文連結】

更多udn報導

吸入煙霧彈未必立刻發病 醫示警「肺水腫」

跨年遇持刀歹徒怎自保？ 3樣隨身物可防身

朋友初訪1夜市驚呼 在地人揭坪數：逛到鐵腿

白蘿蔔1精華常被丟 專家：維生素A高2300倍