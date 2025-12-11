生前善舉曝光！屠穎號召重機騎士為偏鄉弱勢重建家園「一做就是20年」

屠穎生前善行無數，是圈內人相當敬重的前輩。翻攝李國超臉書

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎，上月傳出過世消息，消息震驚全華人音樂圈，其兒子屠衡證實表示，屠穎是在運動時於跑步機上，不慎摔倒而離世，令眾人不捨；屠穎的親友們昨（10日）在美軍俱樂部為他舉辦追思會，圈內外大批友人齊聚，包括李建復、陳子鴻、鄭怡、趙詠華等無數親友，一同懷念屠穎留下的美好音樂與回憶。

屠穎從編曲、製作到舞台，用40年歲月築起一座座被人珍藏的經典；而在音樂之外，他更以「469幫主」的身分，帶著朋友們做了20多年善事。他離去的消息，讓無數曾被他作品、笑聲與溫暖照亮的人，難掩哀痛。

屠穎的圈內好友楊永安於追思會結束後，在社群沉痛寫下，剛入行時曾聽前輩說過：「在我們這行，要當萬人迷很簡單；但要得到所有人的真正尊重很困難。」而在他的心中，屠穎正是極罕見、在音樂圈內外都得到一致敬重的那個人，「當然，他也是萬人迷」。

屠穎的親友們10日在美軍俱樂部為他舉辦追思會。翻攝趙詠華臉書粉絲團

在音樂世界裡，大家稱他一聲「屠老師」，因為他總能把一首平凡的歌曲，用巧手編曲，打造出能長久停留在心裡的旋律。但屠穎不只是一位音樂人．在生活中，他也是一位騎著重機、笑聲爽朗的好朋友，「469幫主」則是他另一個讓人無比懷念的身分。

自從台灣開放重型機車後，屠穎和幾個志同道合的夥伴成立車隊，本來只是一群熱愛機車的人聚一聚、環島走走，但在他的帶領下，這股熱情轉化為20多年綿延不斷的善行。

屠穎生前樂愛騎重機。翻攝趙詠華臉書粉絲團

每一次環島，他帶著車隊到偏鄉原住民部落探望孩子、送物資，讓小朋友坐上重機，感受風的速度與自由。有時車隊也走進老人中心陪伴長者，有時為無助的人修屋、粉刷。日子一久，善意化為基金，從最初的旅費結餘，到如今累積超過千萬元，每一分錢都用來支持每一次愛的行動。

雖然不是正式基金會，他卻以最透明的方式管理每一筆支出，讓所有捐款者知道，自己的愛被確實送到需要的地方。楊永安說，日後只要聽見〈忘記你我做不到〉、〈囚鳥〉、〈廣島之戀〉這些前奏響起，就會想起屠穎老師的美好，「只要看見469這三個數字，就會想起他常說的那幾句『噗哧』、『趴滋』、『Ccc』，他的笑臉與聲音便清晰浮現」。

屠衡（左）昨在追思會上彈奏音樂送別父親屠穎。翻攝屠衡臉書



