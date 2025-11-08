生前對話曝光！7亡者家屬淚控：ChatGPT成「輕生指導員」 OpenAI回應了

國際中心／林昱孜報導

7名死者家屬控訴ChatGPT成了輕生指導員，OpenAI回應了。（圖／pexels）

美國加州一共有7位死者家屬，控訴OpenAI旗下的AI聊天機器人ChatGPT，慫恿他們親屬走上絕路，涉過失致死、協助輕生、疏忽照護及產品責任等罪，並告上法院。OpenAI發言人表示，此情況令人心碎，OpenAI已訓練ChatGPT辨別心理或情緒困擾的跡象，會引導用戶在現實世界裡尋求支持。

根據《衛報》報導，社交媒體受害者法律中心與科技正義法律計畫（Social Media Victims Law Center and Tech Justice Law Project）代表遺屬發表聲明，指出7名用戶最初使用ChatGPT完成作業、研究、找食譜、寫作、工作或心理幫助。

廣告 廣告

隨著協助時間劇增，ChatGPT將自己定位為用戶的知己、情感支持者，一步一步操控用戶心理，在用戶需要開導時，不但沒有協助用戶尋求專業幫助，反而扮演起「輕生指導員」角色。

其中一名死者為德州23歲尚布林（Zane Shamblin），家屬指出，他在離世前4小時都在與ChatGPT對話，ChatGPT鼓勵他疏遠親人，慫恿他做出輕生決定，甚至告訴他，童年的貓會在另一個世界等他。

另一案例為喬治亞州17歲少年萊西（Amaurie Lacey），家屬透露，他在輕生前幾週曾害ChatGPT尋求協助，但最後卻指導他走上絕路的方法。26歲男子恩尼金（Joshua Enneking）離世後，家屬翻找對話紀錄，發現ChatGPT提供了購買及使用槍枝的資訊。

這7名家屬針對OpenAI提出告訴、尋求賠償，並希望OpenAI能夠改進產品，能夠停止客戶，關於輕生話題的對話，進而協助他們尋求幫助。OpenAI發言人表示，這些情況令人心碎，正在審閱相關文件了解詳情，強調OpenAI已訓練ChatGPT辨別心理或情緒困擾跡象，並引導用戶尋求現實世界支持，未來將加強ChatGPT應對敏感對話中能力，並與心理醫生密切合作。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

大肥鼠忘情「狂嗑米腸」超噁畫面曝光⋯鹹酥雞業者回應了！衛生局出手

國3竹崎段死亡車禍！貨車追撞「車頭掛雙屍」死者身份曝 相驗結果出爐

19歲男大生喪母尋求安慰⋯40歲女老師惜惜「8度滾床」！小女友生氣了

欠債上億中國直播賣地瓜還債 澎恰恰疑「遭控背信」現身北檢：只是作證

