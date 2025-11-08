生前對話曝光！7亡者家屬淚控：ChatGPT成「輕生指導員」 OpenAI回應了
國際中心／林昱孜報導
美國加州一共有7位死者家屬，控訴OpenAI旗下的AI聊天機器人ChatGPT，慫恿他們親屬走上絕路，涉過失致死、協助輕生、疏忽照護及產品責任等罪，並告上法院。OpenAI發言人表示，此情況令人心碎，OpenAI已訓練ChatGPT辨別心理或情緒困擾的跡象，會引導用戶在現實世界裡尋求支持。
根據《衛報》報導，社交媒體受害者法律中心與科技正義法律計畫（Social Media Victims Law Center and Tech Justice Law Project）代表遺屬發表聲明，指出7名用戶最初使用ChatGPT完成作業、研究、找食譜、寫作、工作或心理幫助。
隨著協助時間劇增，ChatGPT將自己定位為用戶的知己、情感支持者，一步一步操控用戶心理，在用戶需要開導時，不但沒有協助用戶尋求專業幫助，反而扮演起「輕生指導員」角色。
其中一名死者為德州23歲尚布林（Zane Shamblin），家屬指出，他在離世前4小時都在與ChatGPT對話，ChatGPT鼓勵他疏遠親人，慫恿他做出輕生決定，甚至告訴他，童年的貓會在另一個世界等他。
另一案例為喬治亞州17歲少年萊西（Amaurie Lacey），家屬透露，他在輕生前幾週曾害ChatGPT尋求協助，但最後卻指導他走上絕路的方法。26歲男子恩尼金（Joshua Enneking）離世後，家屬翻找對話紀錄，發現ChatGPT提供了購買及使用槍枝的資訊。
這7名家屬針對OpenAI提出告訴、尋求賠償，並希望OpenAI能夠改進產品，能夠停止客戶，關於輕生話題的對話，進而協助他們尋求幫助。OpenAI發言人表示，這些情況令人心碎，正在審閱相關文件了解詳情，強調OpenAI已訓練ChatGPT辨別心理或情緒困擾跡象，並引導用戶尋求現實世界支持，未來將加強ChatGPT應對敏感對話中能力，並與心理醫生密切合作。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
