生前攬回收畫面曝！女兒回頭…目睹81歲母遭水泥車「輾模糊」抽腳奔喪

記者簡榮良／高雄報導

隔著螢幕都能感受當下該有多惶恐！高雄市大寮區今（15）日上午7時許，25歲林姓男子駕駛水泥預拌車，左轉進加油站，不慎撞倒徒步經過的81歲陳姓婦人，她雙腿被輾過血肉模糊身亡。時間往回推，陳婦生前左右手各攬一個紙箱，穿著很日常，逢人打招呼，可見這條路再熟悉不過。只是過沒多久，監視器拍下心碎一幕，距離不到10公尺外、機車載滿回收物的女兒猛然回頭，連忙抽腳下車、推倒紙箱，翻找包包狂奔，原來媽媽被輾斃，而她全程目睹。

陳婦生前左右手各攬一個紙箱，穿著很日常，逢人打招呼，可見這條路再熟悉不過。（圖／翻攝畫面）

這起行人地獄，發生於今天上午7時37分，一名25歲林姓男子駕駛水泥預拌車，行經大寮區鳳林四路要左轉進加油站，不慎撞倒徒步經過該處的81歲陳姓婦人，幾噸重的車往老人家身上壓，造成雙腿血肉模糊，現場救護人員CPR約30分鐘並送往最近的瑞生醫院急救，家屬決定轉院長庚；未料，陳母傷重宣告不治，手上的轉院手續，被迫換成殯葬資料，救護車開走換接體車來，女兒從呆滯狀態被拉回現實，崩潰喊一聲「我媽走了」，刺痛在場所有人的心。

陳母傷重宣告不治，手上的轉院手續，被迫換成殯葬資料，救護車開走換接體車來。（圖／記者簡榮良攝影）

據悉，女兒用機車載滿回收物至加油站旁的回收場等待業者開門，81歲母親儘管罹患慢性病卻依舊硬朗，陳母雙手攬著紙箱，走路跟在後頭，逢人打招呼，這趟出門是想幫忙分類回收；女兒那頭監視器拍下心碎一幕，女兒正與另一名男子交談，赫然被巨大聲響打斷，轉頭查看，卻越看越不對勁，踢了側柱下車湊近看，再回到畫面時，女兒陷入惶恐，綁緊的回收大力推翻，從後車廂翻出包包，背了就跑，恨不得自己有三頭六臂，一口氣就可以把媽媽從水泥車底下拉出來。

女兒正與另一名男子交談，赫然被巨大聲響打斷，轉頭查看，卻越看越不對勁，踢了側柱下車湊近看。（圖／翻攝畫面）

再回到畫面時，女兒陷入惶恐，綁緊的回收大力推翻，從後車廂翻出包包，背了就跑。（圖／翻攝畫面）

「媽媽葬身在距離目的地不到10公尺的加油站前」女兒說話平靜，也沒有埋怨，呆滯坐在長椅上，她親眼目睹媽媽的生命結束，想必自責是最多的。然而關鍵的監視器畫面雜訊過多，只能看見水泥車左轉，一片漆黑中，最難熬的是想像媽媽怎麼死的，責任如何釐清？

關鍵的監視器畫面雜訊過多，只能看見水泥車左轉，一片漆黑中，看不見陳婦。（圖／翻攝畫面）

