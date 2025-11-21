生前曾投訴遭職場霸凌 新竹縣女老師「剛完成訪談」墜樓不治

新竹縣某國中昨（20日）一名女老師上課期間，意外墜樓送醫不治。示意圖。（翻攝自Pexels）

新竹縣某國中昨（20日）一名女老師上課期間，意外墜樓送醫不治。據了解，該名女老師曾投訴遭霸凌，長年情緒有問題、常常請假。

據了解，該名女老師昨早上8時多於上課時間，從學校墜樓，因當時學生都在課堂上，並非外傳學校師生當場直擊，但因救護車有到校，因此引發師生們的關注。

輕生原因？

經縣政府教育局、警方等初步調查，該名資深的女教師近年來有情緒問題，上個月曾在上班期間表示情緒不佳，要求送醫，也曾向縣府投訴遭到職場霸凌，怎料，縣府啟動相關的調查，剛完成女老師的個人訪談就傳出意外。另據《聯合報》報導，女教師近年有情緒問題，後被投訴不當管教體罰學生且教學不力，經校方調查後認定不適任，情緒更加不穩，而輕生原因是否有有關，將再深入調查。

廣告 廣告

對此，校方表示，女老師平時有身心困擾，學校亦依相關制度提供必要協助與支持；惟意外仍然發生，深感遺憾，後續將全力配合警方與相關單位後續調查；事發後輔導諮商人員已進入校園，今（21日）也將針對全校師生員工進行進一步的相關輔導。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

約9人到學校野戰拍片「新北男警身分曝光」 背景被認出！校方急報警護校譽

同房人夫遭「仙人跳」逼簽百萬本票 《五燈獎》女歌手曾噁收液體海報！昔衰事全曝光

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐