生前最後參與作品 黃小玫馬祖音樂影片公開

（中央社記者潘欣彤連江縣14日電）日前因病過世的創作歌手黃小玫，生前最後參與作品之一的馬祖「漫」島生活音樂影片「回家看你」12日正式公開。連江縣政府指出，謝謝她用音樂與影像，讓更多人看到馬祖魅力。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，與創作歌手黃小玫聯手推出馬祖「漫」島生活影片「回家看你」，並於12日公開於黃小玫個人社群。這支作品不僅記錄她首次踏上馬祖旅程，更是她生前參與的最後創作之一，透過音樂與畫面傳遞馬祖的光影、人情與靜謐。

交旅局指出，「回家看你」影片描繪她以孫女視角，回鄉探望親人的故事，並搭配同名歌曲，拍攝足跡遍及南竿、北竿、東莒等地，包括紅色風燈搖曳於海風中、依山臨海的芹壁聚落、藍眼淚閃爍的夜色等，都化為影像畫面。

交旅局說，黃小玫的拍攝筆記寫著「這首歌承載著對家鄉的思念、對親人的感恩與懷念，而當我踏上馬祖的旅行，就更加確信，這首歌終於找到它最完美的視覺拼圖」。

交旅局透過新聞稿表示，與黃小玫合作不只是影片行銷，更是一次深入地方，與創作者共同對話的文化旅程。感謝黃小玫一直以來用真摯為台灣這片美麗土地創作，用音樂與影像細膩紀錄內心感動，讓更多人看見馬祖與眾不同的魅力。

交旅局強調，「回家看你」作品中的溫柔力量，與馬祖的海島氣息相互呼應，成為她留給這個世界最溫暖的作品之一，盼這支影片能讓大家走進馬祖，感受這塊土地的靜謐、溫度與生命力。（編輯：林恕暉）1141114