生前最後留言曝！曹西平猝逝當天才嘆：日子還是要走下去 深夜竟天人永隔

資深藝人曹西平29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍在三重住家，警消到場確認後，發現他已無生命跡象，且遺體僵硬還有明顯屍斑，享壽66歲。曹西平生前活躍社群平台，一共開設3個粉絲專頁，甚至在意外當天凌晨，他都還在發文、回覆粉絲留言，未料，晚間就傳出噩耗。

資深藝人曹西平29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍在三重住家。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

曹西平生前在社群平台Facebook上開設3個粉專，包含「曹西平的粉絲愛團」、「曹西平直播同樂會」、以及「曹西平」，共3個帳號。而有網友發現，曹西平在29日凌晨3點43分，還在其中一個粉專上曬出一顆水煮蛋照，心情註記「覺得正面積極」，內文則提到，焦慮源於認真拼命的責任感，「因為你知道你不是一個人而活，是你身旁很多人需要ㄧ起活，大家需要一起賣命向前行沒有藉口的」。

曹西平在猝逝當天，29日凌晨3點43分，還在其中一個粉專上曬出一顆水煮蛋照。（圖／翻攝FB 曹西平直播同樂會）

文中，曹西平也分享起自己這幾年來半退休的日子，他坦言，這段日子對他來說很平靜、很放空，「幫孩子煮煮菜，有時間到店裡走走逛逛，跟老鐵粉拍拍照、聊聊天，沒有什麼事情是過不了的，氣歸氣日子依然還是要繼續走下去，對自己的父母盡孝問心無愧，對身邊的人盡力的去付出奉獻，不需要很多人了解你在做什麼，喜歡你的人知道就足夠了」，對於生活有相當多的領悟。

未料，曹西平當晚就在家中猝逝，這也成了他在社群平台上的最後發文，而從回覆網友留言時間，可以發現，曹西平直到29日凌晨4點57分還在留言。他猝逝消息曝光後，該篇貼文也湧入大批網友震驚留言，「四哥，以後再也沒機會看到您叨叨唸了，真的好難相信」、「真的是假的，不敢相信，我知道你搬來台中住，很少回台北，怎麼那麽的突然，很喜歡看你PO煮菜文，人生無常，一路好走」、「有福報的人，此生只經歷生與死，沒有老病，善良的你，一路好走」、「不是一天前才PO的嗎？怎麼會說離開了」、「太令人震驚了，一路好走，安息主懷 R.I.P.」。

曹西平猝逝當天凌晨回覆網友留言，未料深夜竟天人永隔。（圖／翻攝FB 曹西平直播同樂會）

