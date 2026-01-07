生前月砸16萬挺乾兒子開店！曹西平猝逝10天 台中店「最新現況」曝

記者蔡維歆／台北報導

66歲資深藝人曹西平去年12月29日在家中猝逝，後事由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前與乾兒子Jeremy 共同經營飾品品牌「Jeremy 穿洞日常」，由於兩家店面都在精華地段，月租粗估將近有16萬左右。Jeremy今年元旦1日曾透過臉書粉專發文向外界報平安，強調店裡營業不受影響。如今台中店現況也曝光。

曹西平生前幫乾兒子投資開店。（圖／資料照）

曹西平生前在西門町跟台中一中商圈開設穿刺專門店「Jeremy穿洞日常 」吸引年輕人打耳洞，其中台中一中店月租9萬，門口原本高掛「曹西平回來了」紅布條，如今已卸下，但招牌跟海報可見曹西平照片。根據《自由電子報》報導，近日外縣市遊客到訪一中商圈，也紛紛慕名而來，店內可見顧客選購商品，店家受訪也強調，依舊正常營業，並不受影響。

而曹西平過世後，小冬瓜將幫助處理曹西平的後事，先前他曾代替曹西平發出聲明表示，曹西平三哥曹南平已經正式授權，讓最親近的Jeremy處理所有後事，「以確保整體安排能貼近西平大哥一貫的生活狀態與價值選擇。」目前靈堂跟後事相關細節則還沒公布。

