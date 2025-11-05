「生前求救音檔瘋傳」于朦朧墜樓案越燒越怪 死訊前狗仔早還原現場！微博秒遭封鎖
64萬人連署喊真相！37歲中國男星于朦朧今年（2025）9月11日墜樓身亡，警方當時研判為意外結案，但事件至今近2個月仍疑點重重。近日網路流出疑似他生前呼救的音檔，加上狗仔爆料案發細節、微博封鎖消息的怪異現象，讓粉絲懷疑真相遭掩蓋，再度掀起新一波輿論風暴。
網瘋傳「求救錄音」 輿論質疑意外說法
據中國媒體報導，微博上流傳一段疑似于朦朧墜樓前「呼喊求救」的錄音，引發網友震驚與質疑。許多粉絲直言：「越看越像有人想壓消息！」「警方太快結案不合理。」
目前已有超過64萬人加入「為于朦朧討公道」連署運動，要求官方單位公開完整監視畫面與案情細節，還他一個清白。
狗仔「名偵探小宴」早爆死訊 爆文突遭封鎖
知名狗仔「名偵探小宴」被挖出，在官方發布消息前，就率先揭露于朦朧身亡的細節。他透露，案發前一天（9月10日），于朦朧與5、6名好友在朋友家聚會，凌晨2點回房睡覺並反鎖房門。
直到清晨6點，眾人發現他失蹤，樓下卻出現屍體。據傳，他口袋中放著兩只朋友的勞力士手錶，而窗戶紗網被「從內部扣緊」，現場詭異。
然而，小宴的爆料文隨後在微博上神祕消失，帳號也陷入靜默，讓輿論更加懷疑事件背後「有人動了手腳」。
早有預告？ 網友驚曝7月「被盯上」傳聞
更令人毛骨悚然的是，有網友翻出7月流傳的一則貼文，暗示「一位擁有2,000萬粉絲的藝人即將出事」，如今對照時間點，讓外界不寒而慄。
目前「于朦朧事件」在微博上幾乎被全面封鎖，相關關鍵字難以搜尋，但仍有大批粉絲透過海外社群持續轉傳資料，希望事件能被重新調查。
網呼籲公開真相：別讓他白白離開
不少粉絲在連署留言區表示：「不求炒作，只求真相」「于朦朧值得被公正對待」。
有分析指出，此案結案速度過快、現場疑點過多，加上「提前爆料＋音檔流出」的狀況，使輿論懷疑警方的「意外說」恐難服眾。
