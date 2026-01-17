生前畫面曝！老夫妻雙載…進涵洞「遭輾腦漿四溢」亡 尪失魂癱地伴屍

記者簡榮良／屏東報導

雙載進了涵洞，只剩一人活著出來。昨（16）下午14時許，67歲吳姓丈夫載著68歲李姓妻子行經屏東市建國路與大溪路口涵洞，疑似道路縮減，與曳引車發生碰撞，李妻被輾過頭顱腦漿四溢身亡，丈夫目睹癱軟崩潰。而生前畫面也曝光，夫妻倆從遠處騎靠近曳引車，疑似打算超車，曾短暫消失在畫面右下角，再出現時，已緊貼曳引車，下秒人車失控呈現45度朝巨輪傾斜落地。

疑似道路縮減，與曳引車發生碰撞，李妻被輾過頭顱腦漿四溢身亡，丈夫目睹癱軟崩潰。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在昨天（16日）下午14時26分，67歲吳姓男子騎機車載著68歲李姓妻子，行經屏東市建國路與大溪路口涵洞時，疑似因道路縮減，與同向48歲藍姓男子駕駛的曳引車發生擦撞。

機車被猛力一撞後，後座的妻子李女被捲入車底，頭顱被輾過、腦漿四溢，當場沒了呼吸心跳，騎車的丈夫吳男也受傷，相比皮肉傷，最痛的莫過於目睹愛妻吐出最後一口氣，他無能為力，癱坐在地崩潰，不想面對枕邊人再也叫不醒的事實。

夫妻倆疑似打算超車，曾短暫消失在畫面右下角，再出現時，已緊貼曳引車，下秒人車失控呈現45度傾斜巨輪下。（圖／翻攝畫面）

曳引車行車記錄器還原事發經過，當時機車道只有夫妻倆，雙載從遠處騎靠近，疑似打算超車，短暫消失在畫面右下角；未料，進了涵洞，道路縮減，越騎越靠近曳引車，再出現畫面中時，已緊貼曳引車身，接著猛力一撞，連人帶車失控朝巨輪傾斜重摔落地，夫妻就此天人永隔。車禍詳細事故原因，仍待警方調查釐清。

車禍詳細事故原因，仍待警方調查釐清。（圖／翻攝畫面）

男方一度跌坐在地崩潰痛哭，恰巧屏東縣議員洪宗麒跑行程途中經過該處，協助報警與聯繫救護車。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

