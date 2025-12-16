生前畫面曝！酒駕撞死女清潔員「屍掛垃圾車尾」！男友目擊崩潰跺腳

記者簡榮良／台南報導

心痛欲喊無聲！台南市安平區今（16）日上午8時許發生奪命意外，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤，陳女走回垃圾車尾，盡責想確定是否有誤丟回收物，才剛轉身回頭，隨即遭後方一輛由48歲鄭男駕駛的賓士車高速追撞，陳女慘淪夾心當場身亡，血液噴濺板金。鄭男實施酒測值0.95超標3倍，確定酒駕害命。監視器拍下，意外發生後，一名男同事從駕駛座衝來，拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助，恨不得自己有三頭六臂，一口氣就可以把人救出來；原來，他與陳女兩人是情侶關係，才一起上工2個多月卻天人永隔。

意外發生後，一名男同事從駕駛座衝來，拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助；原來，他與陳女兩人是情侶關係，才一起上工2個多月卻天人永隔。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在今日上午8時9分，安平區慶平路上一輛垃圾車及隨車清潔人員執勤時，遭後方一輛賓士車高速追撞，現場滿目瘡痍，消防出動5車10人前往搶救，48歲汽車駕駛鄭男意識清楚受困，腳部骨折送成大醫院；另一名23歲清潔車隨車人員陳女明顯死亡未送醫。意外事故共造成2人傷亡，事後警方對鄭男實施酒測值0.95超標3倍，確定酒駕害命。

男友大聲疾呼求救。（圖／翻攝畫面）

心愛的人在自己眼前枉死，崩潰痛哭。（圖／翻攝畫面）

監視器拍下奪命瞬間，陳女原本在垃圾車旁收垃圾，隨後走向車尾查看垃圾車斗內是否有誤丟回收物，才轉頭不到3秒，隨即遭後方賓士車高速追撞，陳女當場喪命夾心喪命，血液噴濺賓士車板金，駕駛座男友趕緊下車，不斷拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助，恨不得自己有三頭六臂，一口氣就可以把人救出來，無奈回天乏術，心愛的人在自己眼前枉死，崩潰痛哭。

男友說，女友當時走到車尾，是為了確定車斗裡面有沒有誤丟回收，雖然才剛到職2個多月卻相當盡責。（圖／翻攝畫面）

男友回憶事發前，兩人正在定點收垃圾，有依規定放三角錐警示，女友當時走到車尾，是為了確定車斗裡面有沒有誤丟回收，雖然才剛到職2個多月卻瞻前顧後，相當盡責；未料，事發突然，「碰一聲」女友被夾死在賓士與垃圾車之間的縫隙，「賓士駕駛開很快」，男友目擊整個過程，心情久久無法平復，內心不禁想問：是不是女友當時別走過去，就能逃過一劫？

