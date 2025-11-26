生前疑遭割耳甩巴掌！于朦朧「半裸手被綁高」畫面再流出 網全怒了

娛樂中心／綜合報導

于朦朧事件再起風暴，親友團質疑司法程序、通報流程，引發輿論強烈關注。（翻攝自Threads）

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。繼于朦朧被杜強掌摑的畫面流出後，網上也流傳于朦朧生前疑似被割耳朵的畫面。如今更傳出他生前半裸手被綁高的畫面，掀起討論。

先前時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出有網友將於朦朧受虐的矛頭指向于朦朧的經紀人，並出現「屠夫」、「追殺」等誇張說法，網上紛紛將矛頭指向杜強，近日網路便流出杜強一上保母車就搧于朦朧巴掌的影片，掀起網上無數謾罵，此段影片再度將于朦朧事件推上風口浪尖。

而現在又有網友貼出于朦朧生前半裸手被綁高的關鍵畫面，但由於太過殘忍，全程畫面被打馬賽克，不少粉絲看到都紛紛替于朦朧感到憤怒不捨。而李沐陽也曾在YouTube節目《新聞看點》中指出，于朦朧生前曾發過一篇貼文，說自己討厭被控制，合同到了就逼他簽字續約，不簽「它們」就會打他，于朦朧還說，自己累了想回家，但他回不去。時事評論人李沐陽表示，可以確定一點的事，于朦朧在墜樓身亡前已經被控制並被虐待一段時間。

于朦朧生前疑遭割耳畫面流出！控被逼簽約不簽就打 網轟：一群垃圾！

