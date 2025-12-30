生前被家人傷透！曹西平情緒崩潰嗆「想給兩巴掌」：為什麼要這樣對我

娛樂中心／綜合報導

66歲資深藝人曹西平29日深夜被發現在新北市三重住家猝逝，警消人員獲報趕抵現場後，曹西平身體出現明顯屍斑並呈現僵硬狀態，確認死亡。曹西平生前與親人關係不睦，此前一度傳出兄弟不願出面料理後事，也讓曹西平兄弟間的恩怨再度被挖出檢視。

曹西平心痛表示：「你們為什麽要這麼對我？」。（圖／翻攝自命運好好玩臉書）

曹西平出身台中醫師世家，上有3個哥哥、下有1位弟弟，在家中排行第4。曹西平生前曾在《命運好好玩》控訴手足無情，晚輩的態度更是令他心寒，「有一天你們站到我面前，我真的很想給你們兩巴掌」，曹西平表示，他的錢都是靠自己登台工作、辛苦賺取，「我的錢不是天上掉下來的，我為什麼要給你？」，言語間流露出滿滿的委屈與憤怒。

曹西平講到激動處眼框不禁泛淚。（圖／翻攝自命運好好玩臉書）

曹西平指出，他從未虧欠任何晚輩，過去還曾冒著風險購屋給家人居住，甚至拿錢貼補家用、親自下廚照顧晚輩。未料，曹西平雙親過世期間，多數親人幾乎未到場陪伴，讓他痛心表示：「媽媽死也不來，爸爸死也沒有人來，沒有一個姓曹的家人來，那是我心裡的痛。」

