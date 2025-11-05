生前規畫的好，財富傳承沒煩惱(上篇)

很多老一輩的長者，窮其一生打拚的財富成果，都是要傳承給下一代，但因財產傳承，下一代屬於「無償取得」，因此，依據《遺產及贈與稅法》(下稱遺贈稅法)的規定，若是在生前贈與子女的錢財，要繳「贈與稅」，另外，就是長輩過世後，下一代繼承時，就要繳「遺產稅」。

▌「分年贈與」，每年有244萬免稅額

舉例來說，王老先生經由多年打拚，累積有5000萬元的財富，但膝下兩個兒子A男、B男，平日並不和睦，他又偏愛嘴甜的小兒子B男，想要給小兒子多一點的話？那透過贈與，有少繳稅的方法嗎？

廣告 廣告

有的！根據《遺產及贈與稅法》規定，自111年1月1日起，贈與人贈與稅的「免稅額」為每年244萬元。如果，王老先生想要把他財產中的3000萬元給B男，那透過「分年贈與」，則3000除244萬元=12.295，也就是要花上13年。

但怕「夜長夢多」，王老先生怕自己年紀大，若一次贈與的話，哪要繳多少贈與稅？

依據《遺產及贈與稅法》規定，贈與日在114年1月1日以後者，其贈與稅稅率如下：

若以贈與3000萬元來說，扣掉244萬元免稅額後，2600萬元的稅率為10%，那王先生要繳的贈與稅為260萬元。

▌遺產稅有「免稅額」及「扣除額」

但「萬一」出現，王老先生突發意外身故，那他遺留下來的遺產要繳多少「遺產稅」呢？

根據財政部公告，2025年的遺產稅「免稅額」及「扣除額」分別為：

一、免稅額為1333萬元。

二、扣除額：包括

*配偶扣除額：553萬元。

*直系血親卑親屬扣除額：每人56萬元。

*父母扣除額：每人138萬元。

*重度以上身心障礙特別扣除額：每人693萬元。

*受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額：每人56萬元。

*喪葬費扣除額：138萬元。

由於可扣除額的項目，依各家情況不同，若加計1333萬元的免稅額，一般都說，若遺產金額在1800萬元以內，大都不會被課到稅。

而若超過1800萬元的部分，依遺稅稅法的規定，遺產稅分有10%、15%和20%等三個級距。

依據財政部113年11月28日公告遺產稅之「課稅級距金額」，自114年起發生之繼承案件，遺產稅課稅級距金額調整為：

(一)遺產淨額新臺幣(以下同)5,621萬元以下者，課徵10%。

(二)超過5,621萬元至1億1,242萬元者，課徵562萬1,000元，加超過5,621萬元部分之15%。

(三)超過1億1,242萬元者，課徵1,405萬2,500元，加超過1億1,242萬元部分之20%。

【閱讀更多文章請至：財富覺醒 世代大不同-理財周刊25周年慶專題系列】



--