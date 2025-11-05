生前規畫的好，財富傳承沒煩惱(下篇)

延續前文討論的「遺產與贈與該怎麼省稅」主題，房產的課稅方式特別值得注意。因為房子不像現金一樣直接以面額計算，而是依照**「公告現值」**評定，這個差異可能讓稅額出現數百萬的落差。

▌房子價值採公告現值計算

但遺產若是有「現金」，又有「房產」，那算法就會比較複雜些，因為「房產」是採公告現值(土地依土地公告現值、房屋依房屋評定現值)，並非一般的市價。

由於公告現值比「市價」但，通常約為市價的80~90%，因此，假設市價3000萬元的房子，在課徵遺產稅的「現值」，就可能是2400~2700萬元間，要繳的遺產稅就少一些。

廣告 廣告

但因為繼承人取得該筆「遺產」，已經少繳遺產稅，因此，未來在出售該繼承來的房子時的「取得成本」就是依「公告現值」算，屆時，以出售的「市價」減去取得時的「公告現值」，那要繳的「房地合一稅」或「資本利得稅」就會比較高些。

▌贈與房子要繳契稅及土增稅

而再回到贈與的若是房子來說，其贈與的價值也是依據「公告現值」的多寡，按10%、15%、20%繳贈與稅。

在此提醒一下，贈與房子給人，除了贈與稅之外，還得繳房屋的契稅，以及土地的土地增值稅，另依規定，房子贈與時，不能主張自用住宅用地的土增稅率，而是按一般稅率核計。

另受贈取得的房子，未來出售時，「取得成本」是「公告現值」，因此，要繳的「房地合一稅」或「資本利得稅」也比較多。

▌「擬制遺產」課稅新規定

而在贈與的觀念中，大家還要注意「擬制遺產」的規定。

所謂的「擬制遺產」是指雖未實際列入遺產清冊，但根據法律規定，應將其視為被繼承人的遺產，並併入遺產總額計算遺產稅的財產，其目的在於防止被繼承人透過生前贈與來規避遺產稅，以維護租稅公平。

遺贈稅法第15條規定，被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬(包括配偶、各順序繼承人及其配偶)的財產，會被視為其死亡時的遺產，併入總額課徵遺產稅。

但任何事都有「萬一」，台灣在今年有一件「特殊」案例：有位被繼承人在死亡前二年，大量贈與市值約3億多元的股票給配偶，該市值要併入「擬制遺產」中，進而產生5735萬元遺產稅。

而該案的法定繼承人有配偶、二位婚生子女，及一位非婚生六歲小女孩；配偶及二位婚生子女均在被繼承人死亡後的三個月內行使「拋棄繼承」，規避該「擬制遺產」所產生的高額遺產稅。但非婚生六歲小女孩並沒有「拋棄繼承」，以致於她雖繼承1567萬元遺產，卻還要承擔5735萬元的巨額遺產稅。

此案，經「憲法法庭113年憲判字第11號判決」，判定「違憲」，要求財政部在二年內進行修法，因此，財政部於今年7月28日做出處理原則的新規定；依據該規定，未來屬於被繼承人死亡前贈與的「擬制遺產」所產生的遺產稅，將由受贈人繳納。

因此，多多了解法令的相關規定，絕對可以守住自己的「荷包」的。

【閱讀更多文章請至：財富覺醒 世代大不同-理財周刊25周年慶專題系列】



--