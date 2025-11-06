生前賣房未過戶 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，被繼承人生前出售自有不動產，但死亡時尚未辦妥所有權移轉登記，此時因不動產仍在被繼承人名下，應依照死亡時的公告土地現值或房屋評定標準價格，列入遺產總額。

台北國稅局表示，死亡時遺有財產，應課徵遺產稅，遺有債務可自遺產總額中扣除。

若遇到被繼承人生前出售不動產，但死亡時尚未過戶給買方，國稅局指出，因為此時不動產仍在被繼承人名下，仍須列入遺產總額；但同時，因未來這筆不動產還是要過戶，視為應履行債務，同步應列入未償債務自遺產總額中扣除，死亡時尚未收取價款，則視為債權，列入申報遺產稅。

