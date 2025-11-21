生前進派出所問路！6旬翁「躲陌生人車後座」…待1夜竟氣絕亡

花蓮縣吉安鄉一名曾姓男子日前準備開車時，卻發現一名男子陳屍在後座，經確認後為一名64歲劉姓男子，據悉，他生前曾到派出所問路，但表達不清自行離去，連家人都不清楚其行蹤，事隔一天上午才被發現人已經離世。

劉男不明原因躲進曾男車內，待了一天竟陳屍後座。（圖／翻攝畫面，下同）

這起事件發生於本月18日，曾男在花蓮縣吉安鄉一處工廠準備開車離去，不過卻發現車上有異味，回頭一看驚見劉男倒在車內，嚇得他趕緊報警處理，警方在現場初步勘查後，未發現有打鬥跡象，死者身上亦無明顯外傷。警方也已調閱周邊監視器畫面，發現劉男於前一日下午自行步入工廠區域。

廣告 廣告

《三立新聞網》報導，劉男居住於吉安鄉的干城村，17日上午曾經走進派出所問路，說要訪視朋友，不過因表達不清楚就自行離開，並於當天上午10時左右走進工廠，跑到曾男的車子裡面，結果隔天上午8時左右才被發現，不過人已經氣絕身亡。

警方表示，死者劉男與曾男本不相識，生前其家人也不清楚其行蹤，目前相關跡證均已蒐集，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗，確切死因仍待進一步檢驗釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/台泥蘇澳廠輸送帶突起火 延燒50平方公尺畫面曝

獨/台泥蘇澳廠「焰舌狂竄」！總公司緊急回應了

疑競速釀禍！雙B名車失控 他站超商前無辜挨撞倒輪下