生前遛狗遭16槍「行刑式」貫穿頭顱、頸亡！命案百日…通緝殺手身份曝

記者簡榮良／高雄報導

法網破大洞！高雄左營區文學路8月22日上午6時許，51歲羅天義遛惡霸犬時，遭人近距離「行刑式」以槍口抵住頭部及頸部要害開16槍殺害，命喪豪宅門口。殺手搭乘權利車逃到橋頭農田放火燒車、焚槍，一條龍式運籌帷幄，受幕後影武者資助，大批警力被誤導至桃園、新竹攻堅撲了空，殺手已折返屏東搭漁船出境，全案陷入死胡同。而就在命案滿百日前一天，檢方比對出殺手是來自新北年僅27歲的楊云豪，並發布通緝，他「小咖」背景也遭起底。

廣告 廣告

51歲羅天義遛狗時，遭人近距離「行刑式」以開16槍殺害，命喪豪宅門口，槍手鎖定來自新北年僅27歲的楊云豪。（圖／翻攝畫面）

左營命案滿百日前一天11月28日，檢方正式對殺手發布通緝。據悉，警方從權利車帶回30多人偵訊，拼湊出殺手是年僅27歲楊云豪，在新北三重、土城一帶討債、砸海產店，曾當過詐團車手，所涉案件均非重罪，是個名副其實的小咖，敢如此賣命殺人，少不了幕後影武者資助。根據《聯合新聞》報導，楊云豪犯案後先逃到桃園、新竹一帶藏匿，誤導大批警力前往攻堅撲空，調虎離山成功，他折返屏東東港搭漁船偷渡逃亡。

警方從權利車帶回30多人偵訊，拼湊出殺手是年僅27歲楊云豪。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，高雄左營區文學路8月22日上午6時許驚傳好幾聲槍響劃破寧靜的早晨，51歲羅天義遛惡霸犬橫死街頭，從遺體傷勢研判，遭人近距離「行刑式」以槍口抵住頭部及頸部等要害開16槍殺害，嫌犯搭乘接應白色BMW轎車逃逸。警方以車追人，上午10時50分在橋頭區找到犯案車輛，已被放火焚燒，殘骸中尋獲2把槍枝，殺手人呢？監視器拍下他變裝後，翻牆進入高雄大學，最終從屏東搭漁船出境，犯案手法與台南林士傑命案如出一徹！

警方以車追人，尋獲時已被放火焚燒，殘骸中尋獲2把槍枝，殺手變裝後，翻牆進入高雄大學，最終從屏東搭漁船出境，犯案手法與台南林士傑命案如出一徹。（圖／翻攝畫面）

死者生前穿著一件白色吊嘎，儘管隔著螢幕仍能辨識雙臂大面積刺青，他雙手各拿畚箕、掃帚沿路掃狗屎，在無戒心下步行前往公園遛惡霸犬且未牽繩，渾然不知已踏進凶嫌埋伏視野，雙方碰頭似乎沒交談「見到面就行兇」，槍手朝羅天義猛轟16槍，再折返回車上猛撞停車場柵欄逃逸，作案前後不到1分鐘；從埋伏、槍殺、逃亡、焚車，一條龍式運籌帷幄，顯見預謀犯案。

死者雙手各拿畚箕、掃帚沿路掃狗屎，在無戒心下步行前往公園遛惡霸犬且未牽繩，渾然不知已踏進凶嫌埋伏視野。（圖／翻攝畫面）

事實上，羅天義身份也特殊，一生前科累累，曾競選里長，在投票前一天放黑函攻擊對手，意圖讓對方不當選，被法院有期徒刑4月、褫奪公權1年。最後，對手獲1208票，羅男獲678票落選，爾後改了2次名字，經營二手汽車公司及當舖。

羅天義也曾製造假車禍詐領保險金，他將未領牌照哈雷重型機車停放路旁，再開大貨車衝撞偽造車禍，向保險公司謊稱路況不熟，想詐領保險金，產險公司發現疑點未理賠。他也「甲車乙掛」將來路不明的贓車掛上同車款的車牌借屍還魂繼續行駛，現因詐欺罪被判處4年2個月定讞，但未入監服刑遭被以詐欺、竊盜通緝當；未料，仇家搶先檢警一步上門殺人。

死者同居人又過度傷心閉口不談，警方辦案傷透腦筋。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

中國詭來訊…約墾丁安裝招待所茶几！「夫妻淪刀下肉票」遭關押1小時

陳水扁表態？第6感點名她「2026最強母雞」：最像陳其邁

高雄爆3歲男童…罹白血病「等嘸病床4個月死亡」父母崩潰！陳其邁說話了

抓到了！網黃好市多「掀衣露奶」：把自己賣掉…原因曝光

