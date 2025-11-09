生前開敞篷車送錢…高雄「大姐頭」過世！里長兒豪發百萬元曝遺願

記者簡榮良／高雄報導

傳奇一生謝幕！高雄苓雅區「大姐頭」劉美枝上個月過世，享壽87歲，兒子、現任苓雅區民主里長陳文程繼承行善衣缽，於今（9）日發放給轄內低收入戶每戶2000元，共計豪砸上百萬元，全為了完成母親遺願：「一定要幫我遺愛人間」。民國70年劉美枝招牌梳高頭、戴墨鏡標配走進弱勢族群，更開著敞篷車到處打聽需要幫助的個案，在那個時代相當前衛，不甩旁人眼光，油門一踩43年。

劉美枝43年來行善不間斷，如今仙逝，將行善衣缽傳給兒子，大姐頭精神永不滅。（圖／翻攝自許采蓁臉書）

招牌梳高頭、戴墨鏡，這是劉美枝長期濟弱扶貧的樣子，個性豪爽、行事阿莎力，大家都叫她「大姐頭」，在那個年代，開著敞篷車四處闖蕩，不免引來側目，她不動搖，知道自己不為炫富，而是找尋需要協助的個案。從民國70年起，大姐頭每逢節慶，豪發禮金救濟，儘管上午忙著肉品生意，只要一有空就走進弱勢族群，榮獲全國好人好事代表。

近年引擎聲消失，也不見大姐頭身影，原來是受洗腎折騰，於10月病逝，享壽87歲。兒子、現任苓雅區民主里長陳文程感念母親遺願，在告別式前兩天發放低收入戶，每戶2000元，共計上百萬的善款遺愛人間。

據悉，劉美枝小時候家境窮困，曾為了撿一顆鴨蛋，被打得皮開肉綻，咽不下這口氣，17歲就離家外出打拼，發願只要有一天成功了，一定要救濟窮人。民國70年經營肉品生意有成，便開始四處行善發紅包、白米等物資，43年來不間斷；如今仙逝，將行善衣缽傳給兒子，大姐頭精神永不滅。

