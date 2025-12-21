生前「人臉辨識計畫」曝！四叉貓肉搜論文…驚見張文自拍照當範例

記者簡榮良／台北報導

黑歷史被挖出，令人不寒而慄！1219北捷隨機殺人案，27歲兇嫌張文一連串失控，釀4死11傷悲劇，警方深入追查，才發現這並非一起臨時起意的崩潰殺人，而是經過精確計算的殺人劇本。過去成績在前段班，曾是志願役士兵，對軍事、生存遊戲相當癡迷，是受到什麼刺激令張文徹底成魔？網紅四叉貓查出他就讀科大寫的論文「人臉辨識計畫」，報告中竟拿自己的自拍照當範例，也意外曝光4年前的樣子。

網紅四叉貓查出張文就讀科大寫的論文「人臉辨識計畫」，報告中竟拿自己的自拍照當範例。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

張文從永平工商餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系。網紅四叉貓表示，自己很無聊下載了他的研究成果報告書來閱讀，研究計畫名稱是《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》，研究時間為2020年7月至2021年2月，沒想到內頁中意外發現張文拿自拍照當作「攝像頭擷取圖像視窗」示範樣本，推測時間落在2021年，也就是4年前。

論文中自拍照差異最大的是那副眼鏡與犯案時的黑框不同，略帶一絲書生氣息。（圖／翻攝自Threads @cheetah.333594）

照片中的張文眼神呆滯，臉皮緊繃光滑，差異最大的是那副眼鏡與犯案時的黑框不同，略帶一絲書生氣息，嘴唇上兩撇鬍渣，下巴也留一點點，沒到放爛不梳理地步，反而有種刻意營造兇狠形象，令人無法直視超過3秒。

此外，四叉貓還挖出張文的臉書，並經同學指認，推測是他在學生時期專門拿來綁定手機遊戲的臉書帳號，當兵以後可能不再使用臉書，或犯案前把「非遊戲用」的臉書刪除了。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人，星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

死神張文掠過琴盒少女，沈春華揭「生死2秒」痛陳治安漏洞。（圖／翻攝畫面）

