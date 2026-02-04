「生前1舉動」成致命關鍵！大S離世前想回家 赴機場病危搶救不治
記者蔡維歆／台北報導
大S（徐熙媛）去年病逝，在48歲的年紀就離開人世，令人惋惜。今年2月2日是大S對年，由丈夫具俊曄親自設計的雕像問世，也讓外界看到這一年來具俊曄如何表達自己的想念。而南韓節目《名人生老病死的秘密》於昨日（3）播出，節目報導了大S與家人在日本旅行途中發高燒，原本想要回家，全家人也立即訂機票，不料在前往機場途中她在車內心臟驟停，經過14小時搶救仍然未能恢復意識。
該節目公開大S從日本旅遊遊開始，直到離世為止的完整時間軸。大S去年（2025）1月29日與家人前往日本旅行，抵達後不久出現高燒與全身痠痛等症狀。她嘗試在飯店溫泉泡湯減緩不舒服。然而卻讓原本有心臟疾病的她血管壓力急遽上升，成為導致病情惡化的關鍵原因。
之後被送往急診室後，大S肺炎迅速惡化，當地醫療團隊立即建議轉送至大型醫院治療。但在異鄉住院恐懼的她強烈希望能夠回家。家屬緊急訂2月2日返台的機票，並辦理出院。不料2025年2月2日當天下午前往機場途中，大S在車內心臟驟停。救護車隨即出動，將她送往附近醫院，醫療團隊進行了長達14小時的心肺復甦與加護治療，但她最終仍未能恢復意識，不幸病逝。
