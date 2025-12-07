生力軍加入 鹿陶洋宋江陣重振

江家古厝宋江陣有不少在地子弟兵加入，後繼有人。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

擁有三百年歷史的傳統聚落楠西鹿陶洋江家古厝，百餘年前就成立宋江陣抵抗山賊，可說是鹿陶洋的文化資產，如今有新一代傳承，讓隊員均齡由原本六十餘歲降至三十餘歲，並有多名在地小學生加入，更有首名女隊員，近期內將應邀出陣，也是新成員首次有償演藝。

位在楠西鹿田里的江家古厝，在百餘年前為抵抗山賊，由宋江爺降駕教導居民，組成地方護衛隊─宋江陣，後來更成為凝聚地方人心的組織，如今鹿陶洋宋江陣不僅是鹿田里的文化資產，更是台灣傳統文化的瑰寶，不過隨著人口外移人力老化，需要三十六人操練的鹿田宋江陣也因人數不足，在三年前曾中斷演練。

所幸里長黃漢威與在地有一群對宋江陣文化有深厚情感的人一同努力，並「招兵買馬」，終於讓鹿陶洋宋江陣再度成軍，同時還打破不傳外人和不招收女性的兩項傳統，全面招收新成員，更到玉井工商成立宋江藝陣社招收年輕成員加入。

黃漢威表示，總教練由江明風擔任，在地的楠西國中小學生都有加入，陣勢相當壯大，重現昔日護衛家鄉的大陣仗。

黃漢威也指出，陣頭文化曾經是台灣人民生活的一部分，隨著工業化、都市化之後，農村人口流失、人力老化，陣頭文化逐漸凋零，有了新生力軍的加入，讓傳承超過百年的鹿陶洋宋江陣得以重振。