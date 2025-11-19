一生只有1%機率巧遇！粉色「粗壯蚱蜢」現身紐西蘭 基因突變易被捕食
編譯曾宜婕／綜合報導
粉紅色蚱蜢出沒！英國《衛報》19日報導，被專家稱為一生中只有1%機率可以遇見的極特殊「粉色蚱蜢」被發現在紐西蘭的南方島嶼。
研究人員在位於紐西蘭麥肯錫盆地（MacKenzie basin）的蒂卡波胡（ Lake Tekapo）進行年度蚱蜢調查時，發現了這隻神秘的雌性粉色蚱蜢，粉色蚱蜢是一種罕見的基因突變導致「紅化」，這種突變會讓體內紅色色素過多，讓蚱蜢外型呈現粉色。而粉色蚱蜢顏色過於顯眼，在自然中容易被天敵發現不易生存，這讓他們在大自然中更為脆弱，加深了巧遇的難度。
報導指出，研究員這次發現的「粗壯蚱蜢」其實是紐西蘭的原生物種，是低地中最大隻的蚱蜢品種，雌性蚱蜢的身形是雄性的兩倍大，他們需要大量的陽光才能暖和到足以進食和產卵，他們外型通常是灰色或咖啡色。然而，這種「粗壯蚱蜢」正面臨失去棲息地、全球暖化、掠食者追捕等多重威脅，目前僅剩250~1000隻成蟲，瀕臨滅絕。
不只是紐西蘭，粉色蚱蜢也曾在各地出沒。今年6月，一位居住在英國德文郡的男子在自家後花園發現數隻粉色蚱蜢。今年9月，一位住在加拿大郊區的女孩在戶外玩耍時發現粉色蚱蜢，當地新聞相繼報導引起轟動。
