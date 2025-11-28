一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。示意圖。（翻攝自photoAC）

台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。

腎臟科醫師洪永祥在《健康e起聊》節目透露，人類出生時約擁有200萬顆腎絲球，而這些腎絲球要使用一輩子，若一顆壞掉就不會再長回來，且將永遠少一顆，若錯誤的飲食與作息，則會加速腎絲球死亡，靠近洗腎邊緣，因此正確的飲食與作息相當重要。

洪永祥就表示，國人日常飲食中潛藏不少腎臟地雷，若長期攝取恐讓腎臟負擔越來越重，同時公布最傷腎的10大食物榜單，第10名許多人以為健康的早餐穀物，市售穀物為好吃，常加入香料等，長期吃對腎臟相當負擔；第9名包含蔥花肉鬆捲、紅豆麵包、克林姆麵包、奶酥麵包等台式麵包，其中油、鹽、糖三高齊全，吃下肚腎臟恐怕承受不太住；第8名燒餅油條，因高溫油炸，易產生丙烯醯胺與多環芳香烴，加上部分業者使用含鋁膨脹劑，長期吃恐傷腦又傷腎；第7名鍋貼及相關包餡麵食，高澱粉、高油脂，長期吃會導致肥胖與三高，再進一步慢性傷腎；第6名肉乾與香腸，加工肉不僅致癌風險高，還會刺激身體慢性發炎。

接著排名第5的則是鐵板麵；第4名三寶飯，醃料與油脂含量驚人，加上重口味醬汁，熱量、鈉含量都超標；第3名是國民美食炸雞排；第2名則是日式拉麵，因湯頭鈉含量高得驚人，長期喝容易導致高血鈉，造成腎臟超載。而最傷腎的冠軍竟是台人的最愛國民珍珠奶茶。

洪永祥進一步表示，指因珍珠本身泡糖水，再加上是澱粉，熱量超標，即便半糖也無法倖免，喝完手搖反而吃不下正餐，長期下來容易營養不良，對腎臟更是一大壓力，並強調想遠離洗腎風險，最有效的方式就是從日常飲食做起，減少加工、油炸與高糖飲食，才能讓腎絲球撐得更久。

