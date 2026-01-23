生吃是錯的！青花椰菜「2吃法」更防癌、營養強3倍

生活中心／吳宜庭報導



屬於十字花科的青花椰菜近期產量暴增、價格便宜又新鮮，成為餐桌常見蔬菜。食農專家韋恩（楊世煒）指出，多吃青花椰菜確實對健康有益，包括抗氧化、抗發炎與防癌功效；更重要的是，若吃法正確，其營養價值可進一步提升三倍以上。韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」分享，想要把青花椰菜的營養最大化，主要有兩個關鍵技巧。





青花椰菜怎麼吃最健康？專家教「2吃法」效果最好：防癌抗發炎、營養強3倍

想要把青花椰菜的營養最大化，主要有兩個關鍵技巧。（圖／翻攝自韋恩的食農生活臉書）

關鍵1：熟食比生食更強

研究發現，煮熟的青花椰菜抗氧化力可達生食的3倍以上。原因在於青花椰菜中的硫配糖體本身無活性，需經切碎或加熱破壞細胞結構，與酵素接觸後才能生成蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽、吲哚類化合物等有效成分。韋恩提醒，並非越熟越好，實驗顯示快炒超過2分鐘後，蘿蔔硫素會下降，建議簡單汆燙或快炒即可。



關鍵2：搭配薑黃營養加乘

廣告 廣告

薑黃近年成為抗氧化與抗發炎的明星食材，關鍵成分是薑黃素。研究發現，當薑黃素和青花椰菜中的蘿蔔硫素同時存在時，抗發炎效果會出現加成，而不是單純相加。在降低發炎指標如TNF α 時，兩者合用的效果，比單獨使用其中一種高出約三成，對IL1、NO、PGE2等指標也有類似結果。這代表青花椰菜和薑黃一起下鍋，比單吃任何一種都更有利。





推薦料理方式包括咖哩青花椰菜或黃金燉青花椰菜，簡單烹調就能吃到營養加乘的效果。韋恩強調，只要掌握烹調方法，日常食用的青花椰菜也能發揮接近機能性食物的營養價值，不僅便宜又新鮮，也能有效強化抗氧化與抗發炎效果，讓健康加分。

原文出處：青花椰菜怎麼吃最健康？專家教「2吃法」效果最好：防癌抗發炎、營養強3倍

更多民視新聞報導

闖紅燈撞死清大物理奇才！胡家瑞「提再審」庭上裝瘋賣傻 遭法官痛罵還監

吃素≠健康減肥 奉上吃素瘦身避開地雷

英國擴大糖稅、WHO倡議健康稅50% 糖稅是否真能減少糖尿病與肥胖？風險因子控管不可忽略

