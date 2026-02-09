生吃紅蘿蔔太可惜！醫激推「1吃法」吸收率高12倍 連小孩也愛吃

記者鄭玉如／台北報導

紅蘿蔔常被列為「最難吃蔬菜」之一，不過營養價值卻很豐富。營養醫學專家劉博仁提到，紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素、葉黃素與茄紅素，有助於保護呼吸道、維護視網膜健康，降低體內發炎反應，其中β-胡蘿蔔素屬於脂溶性，經過油脂加熱，吸收率可提升至60%以上。

劉博仁在臉書粉專表示，以功能醫學來看，紅蘿蔔不只是配菜，其最核心價值在於強大的植化素與維生素，紅蘿蔔含有豐富的「β-胡蘿蔔素」，每100克熟紅蘿蔔含8000到10000微克，它在體內會轉化為維生素A，幫助保護呼吸道、腸道黏膜健康。

此外，紅蘿蔔還含有葉黃素與茄紅素，幫助過濾藍光、維護視網膜健康，並降低體內發炎反應。不過，β-胡蘿蔔素是脂溶性維生素，生吃的吸收率僅5%，若經過油脂加熱，吸收率可翻倍提升至60%以上。

劉博仁分享4道做法簡單的居家料理。首先是「金沙紅蘿蔔炒蛋」，吸收率最高，先將紅蘿蔔刨成細絲，下鍋後用橄欖油中火炒至油色微橘，再倒入蛋液快速翻炒，蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，小孩接受度極高；或是「紅蘿蔔玉米排骨湯」，利用長時間熬煮破壞細胞壁，讓營養融入湯中。

再者是氣炸紅蘿蔔「薯條」，紅蘿蔔切成條狀，拌入少量酪梨油、鹽巴與黑胡椒，再放入氣炸鍋180度烤約15分鐘，口感脆甜，油脂分布均勻；最後是「蜂蜜檸檬油醋紅蘿蔔絲」，紅蘿蔔刨絲，拌入初榨橄欖油、少量蜂蜜與鮮榨檸檬汁，撒上一些堅果碎。

