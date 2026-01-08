生吞活章魚 融融牙齒口腔被吸住嚇壞

融融與韓國行搭檔咪蕾，日前從釜山海港出發，一路北上展開歷史古都之旅；首站來到擁有70年歷史的傳統市場，隨處可見滿滿的活體海鮮，兩人直接在攤位現點現吃。融融一口吞入生章魚，牙齒、口腔被章魚吸附住的驚奇體驗讓他印象深刻，向來勇於嘗試的他，當下直呼這種吃法真的需要膽識。

《自由的旅行者》第二季融融（右）與咪蕾（左）學習徒手捕撈分魚。（圖／八大電視）

《自由的旅行者》日前前往參觀著名的千年古廟梵魚寺，踏入寺院必經的曹溪門，被韓國列為國寶。咪蕾表示：「曹溪門是國寶編號1461號，第1號是興仁之門，就是大家熟知的東大門！」如此熟悉這段歷史其實有原因，咪蕾笑說，學生時代因為考試必須熟背，所以至今仍記得非常清楚。

行程中，融融與咪蕾挑戰被譽為「帝王級名物」的帝王鮭捕撈體驗。帝王鮭是全球產量僅約1%的稀有品種，面對這位重量級角色，老闆建議兩人先從分鱒魚練手感。融融、咪蕾著裝完畢後，沒料到一走進水池就狀況連連>

融融的麥克風掉進青蛙裝內，工作人員趕緊伸手在融融的下半身找尋掉落的麥克風，一旁的咪蕾面露尷尬、不敢直視。原以為分魚看似簡單，實際上卻得在不傷魚的情況下快狠準出手，還沒挑戰帝王鮭，兩人就已先淋成落湯雞。

《自由的旅行者》第二季融融生吞活章魚，被吸附的驚奇口感直呼需要膽識嚐鮮。（圖／八大電視）

隨後前往朝鮮時期最大村落之一的慶州良洞村，融融與咪蕾跟著平均70歲的地方媽媽學做傳統點心，親自搗麻糬、拉麥芽糖。阿姨們的力氣甚至比兩位主持人還大，搗麻糬時輕鬆自如。此外，這趟行程還入住位於世界文化遺產中的傳統民宿，外觀保留朝鮮時代建築樣貌，數百年歷史與現代住宿體驗交織，讓融融與咪蕾直呼這趟旅程實在太特別。

