生命不受限 黃斑部裂孔仍為清淨大地努力

環保志工的故事，看到這位台南的王秀 ，不只投入社區環保點，也常號召家人、志工，一起為清境大地而努力。他有一個習慣，是每到收垃圾時，會推著嬰兒車、趕在垃圾車前，先做資源回收，但其實她眼睛有黃斑部裂孔，視力並不好，不過這也讓他、更珍惜付出機會！

慈濟志工 王秀赺：「感恩你。」

「垃圾車來了 垃圾車來了。」

推著嬰兒車去回收，儘管腳步再快，總是追不上圾垃車

慈濟志工 王秀赺：「那一站我就沒辦法收了，(收來不及嗎) ，對 來不及。」

跟垃圾車比速度只能盡力而為，正如她守護大地的行動，也得遷就眼部疾病與老化的自然定律

慈濟志工 王秀赺：「眼睛這一眼 是黃斑部裂孔，已經手術一次 沒成功，現在是看到光而已。」

右眼視力不佳又畏光，所幸騎機車到處回收的丈夫，是她的最佳助手。

慈濟志工 王秀赺：「都是他(丈夫)在載比較多，我是出去放袋子而已，都是他在載，載越多越開心 載得笑咪咪。」

慈濟志工 王秀赺：「我接觸到(慈濟)就是環保，我很認真去做 我眼睛這樣，我沒有辦法出去，我這邊還有一點工作讓我做，我很高興 我從來沒有煩惱心。」

她在2008年受證，克服眼疾，日日做環保，果園邊的環保點，更是她廣招菩薩的福地！

慈濟志工 王玉媚：「為環保 為大家一個共同心願，就是愛地球，真的她一個人太累了，所以我們要一起來幫忙。」

視線模糊，但佛法指引，心無比清明，王秀 的環保路，廣闊無止盡！

