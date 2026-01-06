《生命中最美好的5分鐘》催淚回歸 全新宣傳曲首曝

二○二六年果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸，該作品以一個看似荒謬卻深刻動人的設定展開：「烏龍死神」讓主角重返人間短短五分鐘，邀請觀眾重新凝視那些被忽略的日常、被推遲的情感，以及我們總以為還來得及的陪伴；為迎接這次回歸，劇組於去年十一月重啟宣傳曲錄製，歷經多次打磨與修整，終於將在一月底演出前搶先釋出，讓觀眾提前走進作品的情感核心。今年新加入演出的方宥心，也在宣傳曲錄製過程中獲得全新體悟，音樂總監陳國華一語點破她原本對角色「戀愛腦」的刻板印象，使她重新理解角色的情感層次與選擇動機，也讓歌曲詮釋得更加細膩、貼近人心。

果陀劇場今(六)日說明，「死神一定都是冷酷無情的嗎？」《生命中最美好的5分鐘》顛覆大眾對角色的既定印象，將死神塑造成一位熱愛音樂的Rocker；劇中把「死亡」比喻為關係中的告別，以音樂作為主旋律，用調皮又帶點幽默的方式呈現，悄悄種下一顆讓人願意理解死亡的種子。談起自己生命中印象最深刻的「五分鐘」，唐從聖回憶起某次母親突然在車上劇烈嘔吐，被緊急送上救護車，那段不過短短五分鐘的車程，他一路抱著母親，腦海中卻閃過無數熟悉的畫面，每當車子因坑洞而顛簸，母親便痛得叫出聲，他只能一遍又一遍低聲道歉「對不起，媽媽，對不起……」並緊緊抱著她不放。後來，他才驚覺，這個畫面竟與童年時的自己重疊，當年因頑皮摔破後腦、滿頭是血時，母親也是這樣抱著他坐上救護車。他想起母親當時哭著、急著，什麼都顧不了的心情，終於明白原來自己也曾經這樣被抱著、守著、深深地愛著。所幸母親最終平安無事，而那短短的五分鐘，也成了他生命中最美好的五分鐘。

童星出身、曾奪下《超級星光大道》冠軍的方宥心，轉戰戲劇演出後成績同樣亮眼，不僅多次以電視劇作品入圍金鐘獎，去年更以音樂劇作品入圍第一屆臺北戲劇獎女主角，「唱而優則演」的實力也讓唐從聖留下深刻印象，期待能與她同台飆戲。唐從聖提到，宥心在舞台上很有能量，也難得在演藝圈願意以吃苦耐勞的精神投入舞台劇，所以老早就想跟她合作了。

今年加入《生命中最美好的5分鐘》演出陣容，方宥心為角色做足準備，她詮釋的女主角一人分飾兩角，從少女一路演到母親，細膩呈現生命不同階段的情感轉折；談到主題曲錄製，她也分享音樂總監陳國華帶給她全新的想像：「戀愛腦不一定只能走溫柔路線，打破刻板印象，讓女性在愛裡也能保有清醒、釋然與成長的空間。」宥心獨特而成熟的詮釋，勢必為整齣作品注入更豐富的女性視角與情感層次。

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》曾於二○二一至二○二二年間全台巡演，感動萬名觀眾；二○二六年重磅回歸，以全場Live演奏搭配旋轉舞台設計，融合燈光、影像、群舞與魔術元素，打造一場視覺與聽覺交織的震撼舞台饗宴。觀眾將隨著音樂穿梭時空、迎接層層反轉，用一首歌的時間，補回那些曾經錯過的遺憾。

該劇由導演梁志民攜手音樂總監陳國華、編劇王慕天共同打造，卡司陣容堅強，由楊奇煜、方宥心／張郁婕、鎮萬鈞聯合主演，並邀請「動感喜劇天王」唐從聖特別主演，好評熱賣中，購票請洽果陀劇場官方網站(https://godot.org.tw)或OPENTIX兩廳院文化生活購票系統(www.opentix.life)。