《生命中最美好的5分鐘》 果陀音樂劇巡演舞動奇蹟

記者黃朝琴／綜合報導

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，元月至7月將展開臺北、桃園、臺中、嘉義、高雄5地巡演，集愛情、親情、奇幻、音樂於一身，以全場Live演奏搭配旋轉舞台設計，融合燈光、影像、群舞與魔術，用5分鐘的戲劇魔法，用一首歌的時間製造奇蹟，藉由劇情層層反轉的魅力，帶領主角跨越時空，彌補生命錯過的遺憾，也喚醒觀眾內心最深的情感記憶。

果陀劇場第23部音樂劇作品《生命中最美好的5分鐘》由楊奇煜與唐從聖，搭配新血演員鎮萬鈞、方宥心及張郁婕聯合主演，導演梁志民攜手音樂總監陳國華、編劇王慕天共同打造，1月31日至2月1日臺北城市舞台開跑，3月28日前進嘉義表演藝術中心演藝廳，5月23、24日進駐桃園展演中心，6月13、14日臺中中山堂獻演，7月11、12日高雄衛武營壓軸登場，邀觀眾走進劇場，找回生命中那個來不及說出口的遺憾。

《生命中最美好的5分鐘》，劇情描述男女主角（楊奇煜、方宥心／張郁婕飾）學生時期有著一段未果的愛情，隨著時間流逝，各自走在看似沒有交集的2條平行線，1日男主角John遇上粗心的陰間使者（唐從聖飾），命運開始有轉變；同時，其竟收到前女友（方宥心／張郁婕飾）的喜帖。

當音樂響起，短短的5分鐘，John在另一個時空遇到與自己十分相似的少年（鎮萬鈞飾），每當特定的旋律響起，男主角就可以穿梭時空治癒缺憾。人是否能夠穿越時空改變錯誤，人生再一次重來？

為彌補疏失，每當特定的旋律響起，《生命中最美好的5分鐘》由楊奇煜飾演的男主角就可以「穿梭時空治癒缺憾」，當被問到私底下有沒有想穿越時空的想法，小煜笑稱，如果可以的話「想回到10歲以下，然後跟我爸媽說聲辛苦了，因為沒經歷過都不知道帶小孩有多累。」

劇中飾演「陰間使者」的唐從聖，劇中會安排一段live band的鼓技表演，還有直排輪、麥克喬登的舞蹈特技表演。甫獲金鐘主持人獎肯定的楊奇煜提到，如果可以穿梭時空，他想回到10歲以下，然後跟我爸媽說聲辛苦了，因為沒經歷過，都不知道帶小孩有多累。

張郁婕與方宥心劇中將分別詮釋同一角色。張郁婕擁有豐富的音樂劇經歷，演唱實力備受肯定，她認為這齣戲最需要準備的是年齡橫跨的幅度，聲音上需要做轉換，但只要音樂一下，我就能進到角色。

方宥心過去曾在音樂節目中屢屢脫穎而出，今年更以音樂劇作品入圍臺北戲劇節女演員獎，表現令人期待。劇中她將挑戰一段刻骨銘心的愛情與遺憾，絕對是演技與歌唱的雙重考驗。

年輕演員鎮萬鈞也不容小覷，首度演出音樂劇即入圍台北戲劇獎，在與果陀合作的前一齣作品《我在詐騙公司上班》中表現亮眼，此次角色需面對自我追尋與親情掙扎，希望也能展現強大感染力。

果陀劇場表示，《生命中最美好的5分鐘》給予觀眾「意想不到的精采」、「劇情反轉魅力」、「音樂創造奇蹟」等口碑及印象，帶領觀眾在時空穿梭的過程中，更加懂得珍惜自己所有，

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，集愛情、親情、奇幻、音樂於一身。(果陀劇場提供)

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，(果陀劇場提供)

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，藉由劇情反轉帶領主角跨越時空，彌補生命遺憾。(果陀劇場提供)

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，以全場Live演奏搭配旋轉舞台設計，融合燈光、影像、群舞與魔術。(果陀劇場提供)

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》開排儀式。(果陀劇場提供)

《生命中最美好的5分鐘》音樂劇，元月至6月臺北、桃園、臺中、嘉義、高雄5地巡演。(果陀劇場提供)