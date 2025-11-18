生命共同體 巴西原住民疾呼氣候正義

COP30進入尾聲，許多議題卻仍沒有實質進展，全球3大雨林正在快速縮減，光是2024年，地球就少了810萬公頃森林，小島國家 以及巴西原住民紛紛發 聲爭取生存權益，教宗也呼籲各國領導人，落實巴黎協議制定的政策。外電 江玉婷 20251118 18:17:34

COP30會場外，數千名巴西原住民走上街頭，要求政府阻止非法採礦。原民代表：「我們來這裡，要為我們的土地，我們的野生動物，我們瀕臨滅絕的鳥類而戰。」

全球3大雨林正在快速縮減，光是 2024年，地球就少了810萬公頃森林。巴西政府再次重申 2030年終結毀林的目標，強調正在強力執法，但環保團體認為，必須從根本改變經濟結構。綠色和平組織巴西發言人 巴蒂斯塔：「僅依靠監管和立法，並不能使森林砍伐歸零，我們需要的是生產方式的轉變，必須摒棄破壞性的經濟模式，轉而採用一種，能與森林和諧共存的，新型經濟模式。」

而對許多小島國家來說，雨林的消失，更是威脅生存的倒數計時。模里西斯外交部長 拉姆富爾：「《巴黎協定》10年後 儘管立意良善，但我們意識到 我們做得還遠遠不夠，地球亟需我們立即採取行動。」

教宗也罕見地直接點名全球領導人，批評政治意志不足。天主教教宗 良十四世：「失敗的不是《巴黎協定》，而是我們的回應，是某些(領導人)的政治意志，真正的領導 是提供，足以改變現況的支持。」

隨著 COP30 進入最終階段，全球雨林的命運，包括數億人的未來，都仰賴各國將承諾化為具體行動。

