生命剩3個月想知道嗎？鄧惠文提問驚見「歷史性畫面」 安寧病房求「完美的一天」

面對生命的終點，我們是否真的準備好迎接「完美的一天」？《公視主題之夜SHOW》將播出由韓國EBS製作的紀錄片《完美的一天》（A Perfect Day）。製作團隊耗時五個月，深入韓國安寧療護醫院真實記錄病房日常，透過鏡頭直視臨終病人在掙扎與選擇中的溫柔時刻。

本集論壇由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請近40位公民來賓共同思辨「將死之前，如何度過每一天？」，影片中一幕令人鼻酸的對話發生在巡房時，93歲的攝護腺癌老先生見生理數值好轉，滿懷希望問道：「癌症會好嗎？」醫師李貞愛雖心疼，仍選擇誠實告知無法痊癒，老先生一句「我連作夢都不能嗎？」深刻呈現醫病之間在臨終處境下的真實掙扎。

剩三個月想知道嗎？鄧惠文驚見「歷史性畫面」

節目中，主持人鄧惠文拋出「若醫生知道你剩三個月可活，希望被直接告知嗎？」的選擇題，竟出現驚人結果。現場近40位來賓中，完全沒人選擇「怕承受不住而不想知道」，這讓鄧惠文忍不住驚呼：「我主持這麼久第一次遇到有一區完全沒人！這是歷史性的畫面。」

鄧惠文分析指出，這反映出公民參與者對於「生命自主」的強烈渴望，大家都不想被蒙在鼓裡。她感性表示：「這個取樣很有意思，顯示大家其實都想掌握生命剩餘的時光，而那些真正無法承受的人，可能連填問卷或來現場都會感到不適。」這個投票結果展現了當代大眾面對生死態度的質變。

公視《主題之夜SHOW》論壇以「將死之前，如何度過每一天？」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請多位公民來賓共同討論，現場來賓都希望知道「生命剩餘時間」。 公視提供

醫曝告知死期的殘忍真相

參與論壇的蔡醫師則分享了實務上的複雜性。他坦言，雖然告知真相能讓病人做好生命安排，但有時現實極其殘忍，「偶爾會遇到講了之後一個禮拜就離開的情況，本來預期還有兩個月，但病情下降得非常快。」因此在診間通常會採試探性詢問，不會像紀錄片中如此直白，除非病人的期望值與現實落差過大。

蔡醫師進一步分析，當前大家面對生命的態度確實正在改變，越來越多人希望能掌握最後的節奏。這也呼應了節目中公民來賓們的集體心聲：在生命受限的框架下，更希望能有尊嚴地、自主地為人生謝幕做出取捨與安排。

韓國教育廣播公司（EBS）製作的紀錄片《完美的一天》(A Perfect Day)，製作團隊在韓國一所安寧療護醫院拍攝五個月，真實紀錄病房日常，呈現臨終病人面對生命終點的掙扎。公視提供

重新檢視生活優先順序 《完美的一天》23日公視首播

鄧惠文在錄影後有感而發，認為討論死亡其實是在檢視生活中的重要性跟選擇，生命特別之處就在於不斷做出取捨。她表示：「我們一起體驗了一場互相觀看彼此面對生死，以及內心對死亡想法的過程。」這場論壇不只關於死亡，更是一堂關於「如何好好活著」的生命教育課。

《公視主題之夜SHOW–完美的一天》於1月23日晚間10點在公視頻道首播，週六（1/24）上午七點半重播。完整版內容上架「公視+」平台，並同步於Spotify、Apple Podcast等六大Podcast平台推出音檔，邀請觀眾一同思考生命的真諦。



