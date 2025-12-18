生命在找出路！北極溫度創125年新高 北極熊「基因突變」求生存

研究發現，為了適應北極逐年上升的溫度，北極熊正調整自身基因。示意圖，取自Unsplash圖庫



北極號稱「世界冰箱」，但今年卻經歷破紀錄的高溫和海冰變少，科學家指出，監測發現北極氣溫達到125年來最高，除了影響氣候，格陵蘭東南部的北極熊更出現「基因層級」變化，試圖透過調整DNA適應環境，爭取生存空間。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）近期發布《北極報告》顯示，北極溫度上升迅速，2024至2025年間，已創下125年以來最熱的一年，海冰持續縮減，覆蓋範圍也是創下衛星觀測以來新低，該地區升溫速度是全球平均的3倍以上。

一篇發表在《移動DNA》（Mobile DNA）的研究指出，格陵蘭東南部的北極熊群體，為了適應極端氣候，利用特殊的「跳躍基因」快速改變自身的DNA序列，研究團隊將北極熊活躍基因與當地氣候數據比較，發現溫度上升可能導致北極熊跳躍基因活動顯著增加。

傳統演化必須經過上萬年物競天擇，不過「跳躍基因」可以在基因組中複製、移動DNA序列，能在短時間改變基因排列，進而影響表達方式。

研究指出，北極熊透過跳躍基因改造自身基因結構，可能是一種絕望的生存機制，這不應該是人類面對暖化可以放鬆的理由，滅絕危機也沒有解除，如果全球升溫趨勢不能減緩，再強大的基因修正也免不了讓北極熊滅種的風險。

