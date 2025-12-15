生命教育典範齊聚南華大學受表揚 共譜動人生命篇章

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為表揚致力推動生命教育工作表現卓越且具特色之公私立各級學校、績優人員及生命教育微電影獲獎團隊，教育部於12月12日辦理「114年教育部生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽頒獎典禮」，藉以肯定結合多元宣導與跨域合作，將生命教育從校園推展至社會各角落的獲獎者。本次分別有9位績優人員及8所特色學校(包括大專校院3所、高級中等學校1所、國中1所及國小3所)獲獎，並於當天揭曉微電影得獎團隊，此次競賽共計33件參賽、16部入圍影片角逐金牌獎座。

頒獎典禮是由委辦教育部生命教育中心的南華大學所承辦，透過公開表揚、成果展示與跨域交流，展現生命教育在校園與社會中持續深耕的豐碩成果。此次微電影參賽作品主題涵蓋自我探索、情感關係、生命關懷與社會責任，展現創作者以影像回應生命議題的多元視角與深刻省思。

教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩表示，生命教育是培養學生面對自我、理解他人與回應社會的重要基石。

「教育」不僅著眼於學生學習成就的提升，更關注其生命歷程中的自我覺察、價值選擇與責任承擔；而各級學校與教育工作者在日常教學中的用心與適切引導，正是生命教育最真切且具體的實踐。許嘉倩副司長相當肯定獲獎學校、績優人員及微電影創作團隊，透過貼近生活的行動與創意表達，讓生命教育從校園持續向社會延伸與拓展。

南華大學校長兼教育部生命教育中心主任高俊雄指出，「生命，必須和他人建立因緣互助，才能生存、成長，形成一個善的循環」此理念正是南華大學長期推動生命教育的核心精神。透過教育，引導學生在關係中學習責任，在互助中培養同理，讓個人的生命經驗得以與他人、社會及世界產生良善的連結。他也指出，南華大學作為教育部生命教育中心的承辦學校，將持續整合高等教育資源，與各級學校攜手同行，讓生命教育在校園中深耕，在社會中擴散。

為深化典禮內涵，特別於典禮會場大廳規劃成果展示區，呈現生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽入圍團隊的多元實踐成果，內容涵蓋各校深耕生命教育的動人故事、教師與團隊於教學現場的創新行動，以及微電影創作者以影像詮釋生命意義的多樣視角，感受生命教育於不同場域流動的溫度與力量。同時融入原住民族文化意象，象徵臺灣多元族群交織而成的生命圖景，展現生命教育尊重多元、連結土地與文化記憶的核心精神。獲績優人員獎的國立臺灣大學曾雪峰教授特別致贈著作《給明日的你: 台大教授改變人生的10堂課》予南華大學校長高俊雄及副校長賴淑玲，期盼透過此書分享經驗，一同為生命教育的推動注入更多啟發與動能。

今年微電影競賽作品題材多元、表現形式豐富，拍攝手法與敘事技巧深獲評審肯定，由嘉南藥理大學學生團隊以作品《未竟之語》脫穎而出，榮獲「金牌獎」，影片以嘉義舊城為背景，透過一間理髮店橫跨五十年的未竟對話，細膩描繪生命中關於「珍惜」與「表達」的課題，深刻呼應生命教育的核心價值。

本次頒獎典禮不僅是對推動生命教育成果的肯定，更是一場跨世代、跨場域的生命對話。透過表揚具體而真實的教育行動、分享動人的實踐經驗與影像故事。期望藉此能凝聚更多教育夥伴的共鳴與行動力，持續深化「以生命影響生命」的核心精神，讓生命教育在日常教學與社會實踐中穩健前行，形塑更具關懷、尊重與責任感的學習環境。

圖：教育部辦理「114年教育部生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽頒獎典禮」，藉以肯定結合多元宣導與跨域合作，將生命教育從校園推展至社會各角落的獲獎者。本次分別有9位績優人員及8所特色學校(包括大專校院3所、高級中等學校1所、國中1所及國小3所)獲獎。（記者吳瑞興翻攝）