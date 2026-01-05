生命教育特色學校績優人員遴選開跑 5獎項徵件

（中央社記者許秩維台北5日電）115年教育部生命教育特色學校及績優人員遴選即日起開跑，將表揚特色學校、績優人員等5個獎項，歡迎公私立各級學校及人員踴躍報名參加。

教育部今天發布新聞稿指出，為發掘推動生命教育具特色的學校及人員，教育部自民國103年起辦理表揚活動，透過公開頒獎、經驗交流等方式，激勵教育人員積極推動生命教育，讓生命教育的量能從個別學校逐步發展成區域特色。

根據教育部資料顯示，截至114年度，累計表揚特色學校141所、績優人員174名、優秀行政人員19名、特殊貢獻人員9名、終身奉獻人員1名。

為串連生命教育特色，教育部生命教育中心也自112年起，與教育廣播電台合作製播「台灣生命教育感動地圖」廣播節目，邀請歷年獲生命教育特色學校、績優人員、優秀行政人員、特殊貢獻人員、終身奉獻人員等得獎者分享推動生命教育的經驗及過程，形成生命故事感動地圖。

教育部提到，115年教育部生命教育特色學校及績優人員遴選活動即日起至6月1日受理報名，表揚對象包括特色學校獎、績優人員獎、特殊貢獻人員獎、優秀行政人員獎、終身奉獻人員獎，歡迎各級學校鼓勵教師參與遴選。（編輯：李亨山）1150105