生命教育結合歌仔戲 "浪"愛無限永續

用歌仔戲教孩子尊重生命，《藝起集愛、浪愛無限》明年1月4日將在高雄大東藝術文化中心登場，首度以動物保護為主題、融合傳統歌仔戲形式的公益演出，傳達尊重生命、善待動物的精神，推動文化與公益的跨界結合。

周處除三害，意氣風發，沾沾自喜。「你的周處是怎麼樣啦，周處去山上打虎，那隻老虎死了，海底鮫龍也死了，以後就叫你太平村長，太好了。」

卻在旅途中，遇見志工救援受困的野獸，劇情融入現代動物救援真實案例，藝術手法詮釋勇氣、慈悲與轉化的力量

高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長 陳昭錦：「我們以愛出發，用淺顯易懂的方式，讓所有的人能夠了解說，我們這一次所表演的是，希望尊重生命。」

《藝起集愛、浪愛無限》改編自傳統戲曲《周處除三害》，寓教於樂，老少咸宜。 高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長 陳昭錦：「我忙得很累又開心，無形很好的能量都一直進來，比如捐助的人 愛護小動物的人，我真的好感動，這是我們無法做到的事情。」

台灣動物緊急救援小組執行長 倪京台：「新的觀念 對環境永續，尊重生命 愛護動物，用古代歌仔戲的方式去呈現，其實中間有非常大的挑戰。」

「看到好多狗狗貓貓，都沒有家好可憐。」

台灣動物緊急救援小組執行長 倪京台：「守護弱勢的生命，守護台灣傳統的文化，我們在很多地方 是不謀而合的，唯有教育才是改變台灣流浪動物命運，最根本的方法。」

救援故事與傳統藝術相遇，從教育著手播下愛與行動的種子。

