生命教育8特色學校與9績優人員 教育部頒獎表揚

114年微電影競賽金牌獎-未竟之語

114年生命教育績優人員

114年生命教育特色學校

教育部學生事務及特殊教育司許嘉倩副司長致詞

為了表揚推動生命教育工作表現具特色的公私立各級學校、績優人員及優勝生命教育微電影，結合多元宣導與跨域合作，教育部今天(12日)辦理「114年教育部生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽頒獎典禮」。這次獲表揚計有9位績優人員及8所特色學校，包括大專校院3所、高級中等學校1所、國中1所及國小3所，並於現場揭曉微電影得獎團隊，這次微電影競賽共33件參賽、16部入圍影片角逐金牌獎座。

教育部學務特教司副司長許嘉倩表示，感謝為了教育共同努力的每位夥伴，運用各種貼近生活方式，陪伴孩子成長；從本次入圍的微電影作品，更可看出年輕世代勇於面對自我及關注生命議題的細微與創意，也觸發生命教育推展的多種可能，而在面對挑戰與困境時，也可以透過自我覺察與對話，適時給自己一個溫暖的擁抱，教育部也會持續成為大家最溫暖且堅強的後盾，共同為教育的未來攜手前行。

在獲獎的特色學校部分，共8所學校獲表揚。其中澎湖縣湖西鄉龍門國小透過學校教學社群，統整校訂生命教育主軸課程；再結合假日「大小龍眼親子團」，讓家庭成為生命教育的夥伴，像是與臺電合作復育在地「澎湖茡薺」，並將收成分享給獨居長者，透過食農教育結合在地文化及傳承，讓教學落實於社區生活中；臺南市立後壁國中融合在地文化、藝術與服務，打造溫暖有光的學習環境。推動高關懷課程、ISP計畫與多元彈性課程，如陶養課程體悟「慢、靜、敬」生活哲理、美力人生英文走讀家鄉、後壁小子愛玩客結合行銷家鄉與科技農業PBL課程、懸絲偶戲演譯生命故事，更透過HB愛行動與社區服務，學生以行動傳遞善意，在偏鄉綻放勇氣與光芒；桃園市立平鎮高中秉持「鎮是我，培你更好」理念，落實師資專長授課，穩健教學與課程發展，將生命教育融入國文，規劃校訂必修「生命書寫」課程；透過跨處室合作，優化非正式課程量能；善用「桃園國際城，教育科技遊」在地學習平臺，將生命教育結合社會情緒學習教育，開設線上跨校選修課程，促進教學資源共享；臺北醫學大學成立跨處室生命教育推動小組，透過課堂教學、學生輔導、社會實踐及跨領域合作，建構多元而完整的生命教育體系，其中大體老師家屬訪談與英靈追思紀念活動，教導學生發揮同理心，藉由升起的感恩心境，減少面對大體解剖的擔心焦慮，提升學習效益，全校傾力培養具人文關懷素養的未來醫事人員。

這次頒獎績優人員共9人獲表揚，其中桃園市楊梅區高榮國民小學附設幼兒園姜欣怡教師在日常生活實踐生命教育，結合唸謠與文化體驗，透過客家語日常對話、闖關遊戲等，啟發幼童尊重與文化包容的多元性；教導學生關心受傷的同學、照顧剛入園的弟弟妹妹等；並結合節日，讓孩子運用創意每日接送的家人及長輩們，表達感恩與感謝；彰化縣社頭鄉朝興國小教務主任陳欣佑推動「悅聽新聞、揚名主播檯」、「我的未來我做主」、「朝興書院小夫子學堂」等課程，引領孩子發現自我，勇敢追夢，並透過「青銀共融」，讓學生陪伴獨居長者，實踐學習、愛與責任；新北市立五峰國中學務主任梁禮昇透過橫向聯繫與跨處室合作，攜手導師與輔導室等量能，建構融合教育與學生支持系統，讓學校成為守護孩子、家庭與社區最可靠的夥伴，並鼓勵學生做中學，為學生開啟多元夢想的出口，假日也擔任「山友趣」山團視障者登山陪伴志工，一起看見彼此心中的風景；國立曾文農工教師黃維如融合食品科與生命教育設計教案，讓學生從技藝中發掘自我價值，帶領學生走出課室，結合藝術創作梳理與舒緩青少年成長困惑，更將深耕多年的班級經營智慧轉化為生輔組長重要養分，引導學生覺察自身生命歷程；美和科大助理教授李長燦結合社工專業，開設「正向心理與應用」、「情緒與壓力調適輔導」等課程，引導學生探討生命的議題，再以關懷陪伴和實作體驗的教育方式讓學生自我覺察，進而重新認識自己，找到自我價值並翻轉自己的生命。