生命最後徹夜陪阿嬤聊天！彰化清寒男大生遇詐負債走絕路…彰警出手了

記者吳泊萱／彰化報導

彰化清寒男大生疑遭詐騙負債走上絕路，十方功德行善團捐贈10萬善款助家屬辦理後事。（圖／十方功德行善團提供）

彰化一名20歲劉姓男大生，因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，結果疑似遇上詐騙，被騙光積蓄又背上銀行信貸，負債累累。男大生疑似自責不願連累家人，上週於彰化老家走上絕路。令人不捨的是男大生在離世前，還徹夜陪阿嬤聊天到凌晨4點，結果隔天上午，家人卻驚見男大生陳屍浴室。對此，彰化分局表示將主動調查偵辦，揪出害命凶手。

《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示，劉姓男大生（20歲）家境清貧，家裡還有2個就讀大學及國中的妹妹，因父親早逝，全家只靠母親一人賺錢養家。劉生努力考上北部的大學，在桃園半工半讀，結果遇上詐騙集團被騙光積蓄，還背上銀行貸款，一度連書都沒辦法念，只能休學，後來轉讀夜校，但還是被債務壓得喘不過氣。

據了解，劉生在上週回彰化老家，11月28日晚上還陪同住的阿嬤聊天，祖孫二人徹夜聊到凌晨4點才休息，結果29日上午10時許，家人卻發現劉生倒臥在浴室內，已明顯死亡。

劉母表示，兒子這次回彰化明顯情緒低落，經詢問得知兒子被詐騙，疑似被騙光積蓄，還背上銀行貸款，卻不願透露損失金額，結果兒子回家還不到一週就發生憾事，讓一家人悲慟欲絕。

彰化縣社會處指出，劉家為祖孫三代同堂，經濟狀況困窘，且案家並未持有任何低收入戶、中低收入戶或其他相關福利身分，屬於社會安全網中需要主動發現的「脆弱家庭」。由於長子驟逝，家屬一時間根本籌措不出喪葬費用，幸好《十方功德行善團》主動伸出援手，捐助10萬善款，社會局也提供「及時送愛關懷金」1萬元，幫忙劉家度過難關。

彰化分局得知狀況後也主動介入了解，經初步調查得知劉姓男大生生前曾在桃園遭遇申辦手機詐騙，曾報警求救，但因手機詐騙案金額僅2萬多元，警方懷疑另有其因，目前已啟動調查，要揪出害命凶手。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

