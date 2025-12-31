生命最終的禮物 器官捐贈讓愛延續 造福超過40位

台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。 輕度失智最常被誤認為正常老化 錯失介入時機 台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。 失智症三大類型 有些其實「可逆」 黃宗正進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。 新篩檢工具「腦適能測驗–7」 7題快速抓出細微變化 臨床常見的失智症篩選量表，如:簡易心智量表（MMSE）、智能

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3