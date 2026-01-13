生命樹主唱小王子自爆叛逆學生時代 「慶幸不甘被體制馴服換來自由靈魂」

記者林政平報導／生命樹成軍15年，去年7月開啟新的音樂計劃，推出兩首新歌，在華語、韓語大片強勢壓陣下，仍逆勢衝進數位音樂排行榜。〈黑羊〉MV 12日正式上線，作品直面霸凌議題，透過不同視角呈現受害者、加害者及旁觀者視角，顛覆心中對黑白的定義——有時你以為的善良幫助，反而將人推入萬劫不復。主唱小王子在一旁同步感受內心世界被投射在鏡頭前的視覺衝擊。這場如實還原心靈崩塌的畫面，讓他從起初有些害怕轉為由衷的讚嘆，甚至興奮表示：「我也想試試看！」

在感謝祭現場，以小提琴領奏的〈黑羊〉限定演奏版，讓這首生命樹成團以來音域跨幅最廣的歌曲展現不同風貌。隨著旋律重新感受那些被標籤化的「害群之馬」會不會其實是集體意識下的「代罪羔羊」？大家眼中的問題製造者，在不同位置與視角中卻可能有完全相反的存在。這也是生命樹長年以來詮釋音樂的方式：「我們很多歌都是用這種方式詮釋，同一種感覺，在每個人身上、每一個角度，都有不一樣的表現跟感受。」

廣告 廣告

MV 也承襲這個概念。生命樹與新銳導演吳昭晨團隊歷經半年討論，終於將〈黑羊〉的畫面語彙定義出來。場景拉回學生時期，重返校園。新銳演員林祐銓飾演同儕眼中格格不入的「害群之馬」，無論對錯是非，同學們集體霸凌成為唯一答案，甚至連師長也放任事件發生。小王子在劇中始終以旁觀者的姿態存在，看似男主角在黑暗中唯一的浮木，卻始終保持著一種清冷的距離。

當他終於在關鍵時刻伸出援手，那份遲來的協助，卻意外成為壓垮駱駝的最後一根稻草，將男主角推向萬劫不復的深淵。這份殘酷的真相，在最後一刻徹底打碎了長年偽裝的善意，引領觀眾走進「迷光之門」。留下耐人尋味的開放式結局，邀請每位觀看者都能在這些視角中對照自身，在直面傷痛後尋得療癒。生命樹也將回應之作放在與〈黑羊〉密不可分的〈白色迴廊〉MV 中，請鎖定官方公告。

主唱小王子在旁看著祐銓年紀輕輕便能精準駕馭如此沉重的角色，直誇對方敬業。談起學生時期，小王子爆料自己算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為，唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景：「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」作為生命樹的「內耗王」，如今他也找到方法讓自己擺脫內耗。成軍 15 年，生命樹也曾擦槍走火，經歷過情緒激盪的磨合與意見分歧的交鋒，但彼此總有默契：「先喝一杯再說，聊一聊就好了。」無可取代的革命情感可見一斑。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導