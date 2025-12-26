生命樹樂團「2001年因為喜歡五月天組團」 成軍15周年辦感謝祭

記者林政平報導／生命樹樂團由小王子、青春、小N組成的，2025年6月成團滿15周年，兩首新歌〈白色迴廊〉和〈黑羊〉衝進數位排行榜，日前他們在12月24日平安夜舉辦感謝祭，限定的不插電版本讓全場歌迷聽到欲罷不能，青春中場難得感性說，「因為這次演出全部都是『新的』，請大家喜歡『出錯』的我們。」演出後生命樹也和歌迷們乾杯，相約：「下一個15年，我們還要一起唱歌。」

15周年感謝祭，生命樹在開場前精心設計5個關卡，從領紀念票、社群打卡、完成我們的生命樹、休息與補給和15周年隨堂考，都是特別準備給歌迷朋友們的驚喜。生命樹的第一張EP封面是歌迷們用照片拼出生命樹，感謝祭現場歌迷朋友們的拍立得，也將拼成新版本的封面，完整生命樹。

感謝祭開場，生命樹以〈生命樹〉、〈讓我大聲唱〉等首張EP的歌曲揭開序幕。2001年因為喜歡五月天開啟成團計畫的生命樹，這次演出特別選唱五月天的〈相信〉，重溫成團的初衷，小王子表示小N是國小同學的哥哥，曾經一起在家裡寫歌，青春則是校園風雲人物，是最強的鼓手。如今，各自在樂壇有一片天的生命樹，除了團內的音樂工作，也是許多華語歌手重要的幕後功臣，因此特別選唱寫給劉若英的〈人〉，不同於原唱的版本，讓滿場歌迷聽得相當過癮。

生命樹15周年音樂計畫，尚未完全曝光，感謝祭現場的各種藍色基調和波光粼粼，是下一首新歌的預告。在新歌來臨之前，與感謝祭完全不同的演出「生命樹 Tree of Life@Billboard Live Taipei」將於1/18接力登場。

