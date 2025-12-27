生命樹相約粉絲下個15周年 感動謝「出錯」也喜歡

生命樹相約粉絲繼續唱。（植光土壤音創提供）

由小王子、青春、小N組成的生命樹，2025年6月成團滿15年，開啟15周年音樂計畫，推出〈白色迴廊〉和〈黑羊〉兩首新歌。日前生命樹於平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15周年感謝祭」，邀請歌迷們走進時光迴廊，一起重溫生命樹15年來的點點滴滴。

在演出方面，限定的Acoustic Session讓全場歌迷聽到欲罷不能，青春中場難得感性說，「因為這次演出全部都是『新的』，請大家喜歡『出錯』的我們。」演出後生命樹也和歌迷們乾杯，相約：「下一個15年，我們還要一起唱歌。」

廣告 廣告

感謝祭開場，生命樹以〈生命樹〉、〈讓我大聲唱〉等首張EP的歌曲揭開序幕。2001年因為喜歡五月天開啟成團計畫的生命樹，這次演出特別選唱五月天的〈相信〉，重溫成團的初衷，小王子表示小N是國小同學的哥哥，曾經一起在家裡寫歌，青春則是校園風雲人物，是最強的鼓手。如今，各自在樂壇有一片天的生命樹，除了團內的音樂工作，也是許多華語歌手重要的幕後功臣，因此特別選唱寫給劉若英的〈人〉，不同於原唱的版本，讓滿場歌迷聽得相當過癮。

進入後半場，生命樹以新歌〈黑羊〉限定演奏版開始，弦樂特有的聲音特色，更加完整的呈現歌曲意境。當唱到〈石頭〉時，小王子邀請歌迷們拿起入場時的明信片，「這首歌是在我很痛苦的時候寫的，這次換你們接住生命樹了。」滿場歌迷的歌聲，也讓生命樹相當感動，享受著歌迷回饋給他們的愛。

感謝祭尾聲，生命樹祭出經典連發，從熱血的〈微光少年〉到直擊靈魂的〈人間失格〉，當新歌〈白色迴廊〉的旋律首度響起，全場屏息以待，現場歌迷在淚光中與 15 年前的自己重逢，久久無法自拔。歌迷直呼：「這就是生命樹，永遠在超越極限！」安可環節，〈我們都不完美〉和〈一起飛行吧〉再度帶領歌迷重溫認識生命樹的感動，最後在〈Knock Knock〉的堅定中，為感謝祭劃下完美句點。

生命樹15週年音樂計畫，尚未完全曝光，感謝祭現場的各種藍色基調和波光粼粼，是下一首新歌的預告。在新歌來臨之前，與感謝祭完全不同的演出「生命樹 Tree of Life@Billboard Live Taipei」將於1月18日接力登場，請鎖定生命樹官方粉絲專頁。

更多中時新聞網報導

能源轉型關鍵 日重啟全球最大核電廠

新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力

石知田甩學霸標籤 壞到引爆討論