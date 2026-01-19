生命樹迎15週年後開唱！小王子抱病演出 靠「這招」全力輸出

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

生命樹成軍15週年音樂計畫精彩不斷，去年為感謝歌迷，完成「生命樹 Acoustic Session｜15 週年感謝祭」全曲目重新編曲，不到一個月的時間以Full Band Live形式登國際頂級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI，帶著升級版的音樂編制、編曲和全新量身打造的舞美視覺，完全體登台演出，17+1首經典伴歌迷走入時光迴廊，重溫生命樹帶給歌迷的感動。近來〈黑羊〉MV正式上線，高空墜落畫面呈現心碎瞬間，讓許多人感同身受，生命樹將結局放在回應之作〈白色迴廊〉MV中。

生命樹登國際頂級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI Full Band 完全體呈現。（圖／植光土壤音創提供）

生命樹以全新打造的舞美視覺和全新的Intro帥氣開場，一連演唱〈生命樹〉、〈劍魚〉、〈風見雞〉、〈沒有錯〉和〈凡夫〉等歌曲，相當享受舞台的他們開心表示，「今天的視訊是新做的，謝謝Billboard 讓我們有放肆的機會。」 唱到新歌環節，主唱小王子坦言，其實已經感冒2週，雖然已經積極治療，搭配每日溫泉伺候，加速身體恢復到最佳狀況，演出時還是不免緊張，擔心聲音狀況。正式演出時，面對成團以來最高音的〈黑羊〉，小王子順利過關，不忘自嘲一天2場專場演出，「偏硬喔！」

主唱小王子下週過生日，歌迷聯手團隊提前慶生。（圖／植光土壤音創提供）

這次演唱會，青春為了減輕小王子的聲音負擔，擔起Talking的重責大任，卻因為小王子每首歌都要換吉他，Talking時長不斷增加，現場撩粉金句連發，其中「給他15秒，給你一輩子的回憶。」是大家公認最撩金句。而團內的「全能Carry王」小N，在感謝祭時和青春雙雙彈到抽筋，為此特別在演出前戒酒，和加強肌力訓練。兩人更有默契發願下個月唱進日本Billboard Live，一展超高鬥智，讓感冒尚未全癒的小王子搞笑抗議，「你看看，他們都沒在擔心我的。」

演唱會後半場，生命樹好歌一首接一首，〈蟻〉、〈石頭〉、〈漂流星球〉和〈我們都不完美〉，劃下完美句點。安可曲選唱〈一起飛行吧〉、〈寂寞喬治〉和〈Knock Knock〉，相約歌迷們，未來的15年繼續一起過。值得一提的是，歌迷們記得小王子的生日就在下週，特別商請團隊和場館幫忙，一起提早為他慶生。小王子在感動之餘，也許下生日願望：「我跟我的家人們，身體都可以健康、平安。」以及「音樂人好朋友們，都能一起堅持夢想，讓音樂帶大家到更多地方演出。」





