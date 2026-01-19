生命樹15周年開唱 主唱抱病飆高音自嘲「偏硬喔」

生命樹於周末開唱。（圖／植光土壤音創提供）

樂團生命樹成軍15周年，將作品重新編曲，並以Full Band Live形式登上Billboard Live TAIPEI演出，加入鍵盤手和電吉他手，舞台視覺更是為了這場演出全新量身打造，以大型演唱會的規格製作，帶給歌迷影視音完美融合的聽覺饗宴。

唱到新歌環節，主唱小王子坦言，其實已經感冒兩周，雖然已經積極治療，搭配每日溫泉伺候，加速身體恢復到最佳狀況，演出時還是不免緊張，擔心聲音狀況。正式演出時，面對成團以來最高音的〈黑羊〉，小王子順利過關，不忘自嘲一天兩場專場演出「偏硬喔」。

這次演唱會，青春為了減輕小王子的聲音負擔，擔起Talking的重責大任，卻因為小王子每首歌都要換吉他，Talking時長不斷增加，現場撩粉金句連發。而團內的「全能Carry王」小N在感謝祭時和青春雙雙彈到抽筋，為此特別在演出前戒酒，加強肌力訓練。兩人更有默契發願下個月唱進日本Billboard Live，讓感冒尚未全癒的小王子搞笑抗議：「你看看，他們都沒在擔心我的。」

值得一提的是，歌迷記得小王子的生日就在下周，特別商請團隊和場館幫忙，一起提早為他慶生。小王子在感動之餘，也許下生日願望：「我跟我的家人們，身體都可以健康、平安。音樂人好朋友們，都能一起堅持夢想，讓音樂帶大家到更多地方演出。」

歌迷幫主唱小王子慶生。（圖／植光土壤音創提供）

