生命永續新里程 「台灣生命永續經營協會」推動善終關懷





台灣生命永續經營協會近日召開第一屆第一次會員大會，以「生命永續經營」為核心理念的公益性社會團體，在榮譽理事長慧開法師、首屆理事長台大陳開憲教授的帶領下，集結了學術界、法律界、會計界及預防醫學等各領域專業人士，共同為台灣高齡社會的善終關懷揭開新頁。

面對台灣社會快速高齡化的趨勢，台灣生命永續經營協會應運而生，致力於推廣健康養老與自然善終的理念。協會深信，生死是每個人必經的課題，如何協助社會大眾以正面、健康的態度面對生命的終點，是當代社會不可迴避的重要議題。協會創立的初衷，不僅是制度的建立，更是一份心願的啟動與信念的實踐。

大會當天，特別邀請慧開法師進行「生命永續的經營」專題講座，深入探討如何透過正確的生死觀，讓每個人都能為自己的一期生命畫下圓滿句點。法師的分享引起與會者熱烈迴響，許多人表示對生命終點有了全新的認識與準備。

協會以慈悲與智慧為核心，結合理論與實務，並促進社會關懷，打造善終友善的社會環境。協會倡導「瀟灑往生、乘願再來」的生命哲學，讓生死大事回歸自然與自在。

協會是內政部核准立案全國性組織，願景是將生命永續經營的理念傳遞至台灣每一個角落。誠摯邀請每一位關心生命品質、認同永續理念的朋友加入他們的行列，共同為自己、家人與社會，鋪設一條圓滿、從容、充滿祝福的康莊道路，讓每個生命都能優雅謝幕、無憾人生。

協會將於11月23日舉辦「生命的永續經營」專題講座，世紀對談-國際知名生死學教授慧開法師與安寧療護之母趙可式教授，此講座免費參與， -敬請踴躍報名，共享心靈饗宴。報名請至 https://forms.gle/y4k3o49oguoHRVTY9





