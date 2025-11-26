生命永續經營世紀對談 思考如何以生命智慧瀟洒走一回





台灣生命永續經營協會與曾子南文教基金會11月23日在台南歸仁萬國通路創意觀光工廠「築夢學堂」，舉辦「生命永續經營世紀對談」，特別邀請佛光山寺副住持慧開法師與人稱「安寧療護之母」趙可式教授，共同講授安寧照顧與臨終關懷的核心理念，並安排慧開法師專題演講「生命的永續經營」，逾400位民眾到場聆聽，思考如何以生命智慧瀟洒走一回。

慧開法師以多年推動生死教育、臨終關懷的經驗指出，生命永續的核心不僅在於延續，更在於察覺；死亡並不可怕，可怕的是沒有準備。面對死亡要把視野拓展，要能看到「未來生命」及「生命的未來」，因為死亡不是結束，而是另一段生命的開始，所以要好好準備，讓它轉成善終。唯有看見生命的本質，才能以智慧與勇氣迎接生命的每一個階段。

趙可式教授與病為友，現身説法，分享她在台灣推動「安寧緩和醫療」的歷程，藉由親身經歷母親及梨山老農民的生命體驗，說明「善終」的重要性。安寧療護的價值不僅是病患的舒適與尊嚴，也包含家屬的陪伴、理解與情緒支持。他提倡「道謝、道歉、道別、道愛」四道人生，讓臨終者獲得圓滿。鼓勵民眾正式預立醫療遺囑與生命末期決策–物質、醫療意願、喪葬儀式、四道人生+相約來生、信仰等五個準備，讓生命的最後一程能更平和、更美好。

在「生命的永續經營」專題演說中，慧開法師提到與佛光山開山祖師星雲大師的因緣是1974年大專夏令營；他與兄弟的一席對話，以及大自然的啟示是出家的機緣。在美國念書也建道場、成立佛光會、啟動臨終關懷的契機。學成回台，在佛光山南華大學任教，推動以生命力帶動生命力，現代生死學從生老病死到老病死生的覺知，坦然面對接受死亡，從死亡角度回看人生，對生命永續經營有更深一層的體會與領悟。

慧開法師送給大家六千萬，一、千萬不要拖過生命賞味期；二、千萬不要變成生命延畢生；三、千萬要提早規劃未來生命的方向及去處，如此「可看到」生命的未來以及未來生命；四、千萬要及早與佛菩薩Online；五、千萬要保留足夠的精神與體力，做為「善終」及往生的正能量；六、千萬要及早成立「往生後援會」及「往生互助會」確保瀟灑善終、往生心願，就能「具體實踐」開展「生命的未來」以及「未來的生命」。最後提醒大眾，生死自在瀟灑去來，需要有充沛的精神和體力，才能夠遨遊世界神遊太虛。

這場對談以溫暖深刻具啟發性的內容，引起參與者熱烈回響，民眾王錦華表示，不僅獲得知識更得到安定與勇氣，重新審視面對生命課題。

台灣生命永續經營協會表示，未來將持續推動相關教育與活動，讓更多人能在生命議題上獲得陪伴、理解與成長。

與會貴賓有佛光山清德寺住持慧龍法師、桃園講堂住持覺元法師、國際佛光會中華總會中區協會會長林宏弦、曾子南文教基金會董事長曾王君、萬國通路觀光工廠董事長謝明振、台灣生命永續經營協會理事長陳開憲、常務理事范思筠等各界社會賢達，以及來自南投清德寺設茶席的義工。

