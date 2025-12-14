生命盛典! 坣娜癌逝追思會 丈夫曝:她生前失明.失語

生活中心／陳佳侖 、嚴凱 台北報導

演藝圈永遠的美聲天后坣娜，在今年10月肺腺癌離世，今天由摯愛的丈夫薛智偉為她舉辦追思會，生前人緣極好的她，追思會現場政、商、藝屆賓客如雲，老公薛智偉也分享與坣娜最後時光，透露坣娜最後一年無法說話，眼睛也看不見，但薛智偉說只要一個眼神、一個動作，就知道彼此在想些什麼。

教堂外擺滿象徵，純潔、尊敬、永恆懷念的白色蘭花，女星坣娜老公薛智偉，替愛妻舉辦追思會。

坣娜老公 薛智偉：「她跟我說你怎麼樣，不能做一個什麼追思會，不想打擾我親人，什麼都不要做，我一直跟她講，我說也許妳不需要做，可是我可能會需要做。」

廣告 廣告





坣娜癌逝送別愛妻！ 薛智偉曝她最後一年「失明、失語」不願讓大家擔心

薛智偉精心挑選坣娜追思照。（圖／民視新聞）





坣娜儘管自己生病，還是處處為他人著想，但薛智偉還是想用自己的方式，思念愛妻，他也與大家分享陪在坣娜身邊的寶貴時光

坣娜老公 薛智偉：「在最後一年的時間，她不會講話，那也有時候看不見我，我發現我一個眼神，一個表情，一個小動作，根本就不是要用話來去說，我就可以非常了解她的意思了。」

透露坣娜最後一年無法說話，眼睛也看不見，但薛智偉說只要一個眼神，一個動作，就知道彼此心中在想些什麼，夫妻間的好感情，溢於言表，薛智偉也特別將坣娜生前的畫面製作追思影片，與粉絲們一起懷念，至於追思會的照片也是薛智偉精心挑選。

帶著灰白針織帽，明亮的眼眸望向遠方，就向坣娜生前總帶給大家滿滿的希望，演藝圈好友們也紛紛前來哀悼。





坣娜癌逝送別愛妻！ 薛智偉曝她最後一年「失明、失語」不願讓大家擔心

薛智偉送別愛妻坣娜。（圖／民視新聞）





藝人 歐陽龍：「希望好好的把坣娜這個天使，送到天上去。」

藝人 包翠英：「我覺得...我就覺得她太年輕了，怎麼怎麼就突然走了，太年輕了真的。」

藝人 寇世勳：「只是原來知道她身體不是很好，本來一直有在做瑜伽，應該好像度過了，後來收到消息之後，還是很震驚。」

而坣娜生前不僅在歌唱表演藝術方面有卓越貢獻，更是樂於助人，如今離世也讓許多粉絲不捨，不過她的愛與奉獻將永遠留在大家心中。

原文出處：坣娜癌逝送別愛妻！ 薛智偉曝她最後一年「失明、失語」不願讓大家擔心

更多民視新聞報導

林襄趴床上放送「透膚黑絲」 絕頂視角「解鎖上空」！

20年旺運已盡？詹惟中遭「同業唱衰」曝近況...網看傻

韓流女團邀粉PK炒年糕！加碼預告明年將推2新歌

