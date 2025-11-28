生命盡頭你能了無遺憾？如果明天是生命的最後一天5大面向36問帶你看清自己的人生

文／景點＋張盈盈整理報導

我們每個人都曾在某個夜深人靜的時刻，冒出同樣的疑惑—— 「要怎麼做，我才能比現在更幸福？」 幸福看起來抽象難以捉摸，卻又時常在生活的縫隙裡悄悄閃光。日本幸福顧問杉村貴子將多年研究與諮詢經驗整理成一套「幸福問答」，透過 36 個深刻而簡單的提問，帶領讀者回顧過去、享受當下、展望未來，讓每一天都能朝「無悔人生」更靠近一步。

圖 / freepic

以「36個人生提問」為核心，並透過這些問題，引導讀者重新檢視自己的人生軌跡，並結合心理學中的 4L 理論與 PERMA 模型，發展出一套稱為「四葉幸運草理論」的幸福架構，強調只有在四個重要領域同時獲得滿足，人才能真正活在沒有遺憾的人生裡。

36個提問：逼近內心最真實的渴望 這套提問法並非哲學式的抽象追問，而是貼近每個人日常的具體問題： 如果沒有工作，你還剩下什麼？ 在你的葬禮上，你希望誰會出席？ 有沒有人是你想見，但已經失去聯繫？ 如果要編一份個人年表，有哪三件事不能缺少？ 這些問題聽似尋常，卻具有強大的心理穿透力。

它迫使我們直視那些被忙碌掩蓋的心願，甚至讓人重新整理價值觀：哪些事是真正重要的？是外界期待，還是來自內心的渴望？ 多數人對幸福的迷惘並非不夠努力，而是努力的方向錯了。我們追逐「應該做」的事已久，卻從未停下問自己：「什麼是我真正想做的？」 而這 36 個問題，就是用來找回那個更真實、更接近本心的自己。

五大面向36個提問如下

一、即使明天迎來生命盡頭，也能覺得「此生了無遺憾」



1. 比起「應該做的事」，什麼才是你「想做的事」？

2.你曾經思考過「怎麼做才能變得幸福」這個問題嗎？

3.如果這個世界上存在「幸福不可欠缺的要素」，你認為會是什麼呢？

4.有沒有什麼是你內心渴望已久，卻沒有付諸行動的事情？

5.當你感到「幸福」時，是處在何種情緒（狀態）下？

6你是否同樣重視「工作」、「愛」、「休閒」和「學習與自我成長」呢？

二、在工作上「了無遺憾」的人生



7. 在工作中，你最享受哪些時刻？

8.有什麼事是你一直想做，卻不斷往後拖延的嗎？

9. 你曾經忘我地投入在工作當中嗎？

10.你認為神是存在的嗎？

11.曾有工作是讓你覺得「自己獨力完成且進展順利」的嗎？

12.有沒有什麼工作是「即使沒有酬勞，你也願意去做」的呢？

13.有什麼工作是讓你打從心底認為「我想做這件事」的嗎？

14.有什麼工作是讓你覺得「已經全力以赴」的嗎？

15.當你在工作上跨越難關時，看到了什麼樣的景象呢？

三、在親情和友誼上「了無遺憾」的人生

16.如果抽中環遊世界旅行大獎，你想與誰同行呢？

17.在自己的葬禮上，你希望哪些人出席呢？

18.你曾有過打從心底讚嘆「當時真的好開心」的回憶嗎？

19.有沒有什麼事是你「隨著年紀增長才有所領悟」的？

20.你是否有著「只能和那個人說的話」？

21.你可以在誰的面前「任性地做自己」？

22.改變了你的人生的「命運的邂逅」是什麼呢？

23.你認為自己曾對他人產生過「正面影響」嗎？





四、在自己的時間上「了無遺憾」的人生

24.如果沒有工作，你還剩下什麼？

25.你在什麼時候會出現「整理環境」的想法？

26.當你既不在公司，也不在家人面前，「真實的你」是什麼模樣？

27.如果要獨自一人在無人島待一週，你會帶什麼東西去？

28.哪三件事讓你深刻體會到「時間在不知不覺中流逝」？

29.如果中了一億樂透，你會和誰分享喜悅？會和他在哪裡、做什麼事？

30.你能在自己的能力範圍內，為他人帶來快樂嗎？

31.你的內心是否曾經充滿不為人知的成就感呢？

五、在自我成長上「了無遺憾」的人生

32.有沒有什麼是你曾經放棄或半途而廢，至今仍然耿耿於懷的事？

33.什麼是你在人生當中「投注最多時間」的事？

34.有沒有什麼人是你「想見但已經失去聯繫」的呢？

35.如果要編制「個人年表」，有哪三件事是絕不可少的？

36.你認為「自己表現得很好」，最棒的一件事是什麼呢？

圖 / freepic

4L 理論：幸福的四大支柱



為了讓幸福不再流於抽象，這裡用全美職業生涯發展學會前會長桑妮‧漢森博士提出的 「4L 理論」，認為幸福必須建立在四個領域的平衡：



Labor（工作）

不只是謀生工具，而是能否感受成就、發揮專長、獲得意義的重要來源。



Love（愛）

包括親情、友情與伴侶關係，是能讓人感到被支持、被理解的情感基礎。



Leisure（休閒）

為自己保留喘息與愉悅的時間，是補充能量、提升創造力的關鍵。



Learning（學習與自我成長）

讓人脫離停滯、感受持續前進的動力，帶來自我擴展的滿足感。





幸福不是「四選一」，而是必須在這四者之間找到屬於自己的平衡點。 有人可能在工作上成就滿滿，卻因忽略休閒而感到疲憊不堪；也有人在友情與家庭中感到安全，卻因缺乏成就感而對人生失望。 真正的難題，不是找到哪一項，而是讓每一項在生活中都有位置。

四葉幸運草理論：將幸福可視化







結合 4L 與 PERMA，這裡進一步提出了「四葉幸運草理論」。 四葉草象徵幸運，而每一片葉子則象徵生活中四個不可或缺的領域——工作、情感、人際、成長。 當這四片葉子同時茁壯，你的人生就會像一株完整的四葉幸運草，能承受風雨，也能迎向陽光。





許多人覺得幸福難以掌握，是因為他們專注在其中一兩項領域，卻忽視其他部分。例如： 「工作亮眼，但缺乏愛與陪伴」、「朋友眾多，但沒有屬於自己的時間」、「生活安穩，但缺乏學習與突破。」幸福不是只有一條道路，而是四條道路的交織。 四葉草的完整，象徵著人生在各面向都有所獲得，而這樣的平衡，正是無遺憾人生的核心。

幸福其實就在日常之中

分享一句觸動人心的一句話是： 「我們總是尋尋覓覓所謂的幸福，然而幸福其實就存在於那些看似理所當然的日常裡。」 幸福不是追到未來才會出現，而是藏在當下的某個瞬間： 一通久違的電話、一頓自己喜歡的午餐、坐在公園看著風吹過樹葉、在工作中突然找回久違的心流、被一個人真心感謝或理解....





36 個問題、4L、PERMA 並不是要讓人變得更焦慮，而是提供一面鏡子。 透過這些提問與理論，我們有機會重新整理人生的優先順序，看見自己真正珍惜的事，並校準走向幸福的方向。 幸福不是遠方，而是你選擇如何過今天。

