生命線志工1通電話救3命 退休教師花2年拉回叛逆少年

76歲的台南市家庭教育中心志工督導陳雪花（左二），志工生涯長達34載，幫助許多家庭、學子走出人生困境，她也期許自己能一直做下去。（曹婷婷攝）

現年76歲的高中退休教師陳雪花，志工人生長達34載，長期擔任生命線志工的她，近日值大夜班接到一名單親男子哭哭啼啼稱妻病故，他罹癌末期又失業打算帶2個孩子尋短，陳雪花在電話這頭溫柔安撫，幫他找資源，相約1周後再電聯，男子1周後果真來電「老師謝謝妳」。

陳雪花今年榮獲第30屆志願服務楷模「金駝獎」、教育部推展家庭教育績優志工個人獎及全國終身學習楷模3項全國大獎。她說，可以幫助人，是很有成就感的事，自己也不斷從中學習、不斷前進，希望能一直做下去。

個頭嬌小的陳雪花，卻有滿滿能量，目前是台南市家庭教育中心志工督導，長年深耕家庭教育服務，此外，她的服務足跡還遍及張老師、生命線、衛生局、地檢署榮譽觀護人等。

她提到，印象最深刻的曾輔導一名國二單親男孩，剛接觸他時，男孩就被導師記了28支大、小過跟警告，從小因媽媽改嫁，覺得「媽媽不要我」，在家得不到家人關愛，在學校又被老師貼標籤，其他同學家長也要求小孩離他遠遠的，男孩飽受各種挫折，覺得人生沒意義，自我放逐。

男孩甚至刻意蓄長髮遮住整張臉，「這樣就不用跟別人互動」，陳雪花介入輔導後，先重新梳理與導師、輔導老師、家長與親子的關係，建立多重關係，每周打好幾通電話給男孩，漸漸打開男孩的心房，也幫忙爭取男孩有銷過機會，男孩做到了，老師卻未依規定撤銷大小過，男孩國三時揚言要跟老師同歸於盡，經由她居間溝通化解。

她說，男孩國中生涯拒絕與人面對面對話，她努力2年，「終於撥開他的瀏海、露出額頭！」她更對男孩說，「你的額頭很漂亮，如果讓陽光照到你的額頭，人生一定會很光明」來勉勵他。男孩在畢業前2個月開始準備考試，從被學校放棄的小孩，到後來順利考上高職餐飲科，男孩承諾她「等我畢業，煮一桌菜請老師吃！」

陳雪花說，主動關懷家長、孩子是她一路走的心得，經驗累積也很重要，唯有不停進修才能繼續成長，好比現在教育現場有許多過動、自閉的孩子，家庭教育中心也特別為志工們開課，「我在這裡學到很多東西」，儘管已經76歲但她笑稱，愈做愈有活力，希望能一直做下去。

